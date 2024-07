«La patente? Si rilasciava al ristorante» 

«A Carloforte le patenti si rilasciavano al ristorante. Era un sistema e mi sono adeguato». Esplosa lo scorso anno l’indagine sulle patenti nautiche assegnate senza esame, secondo l’accusa in cambio di favori o mazzette da poche centinaia di euro, il 5 dicembre 2023 il luogotenente di vascello Pierpaolo Spagnolo, 56 anni, aveva di fatto reso quasi una confessione davanti al pm Andrea Vacca. Poco prima aveva lasciato il lavoro, compreso quello alla Capitaneria di Porto che l’aveva portato, dal 2015, a ricoprire il ruolo di vicecomandante di quella di Carloforte. Per questo motivo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale, Luca Melis, è arrivata quasi inaspettata, tanto che nelle prossime ore i suoi avvocati, Marco Aste e Michele Pilia, chiederanno al gip – nell’interrogatorio di garanzia – di modificare la misura.

L’operazione

Oltre al carcere per l’ex sottufficiale, il giudice ha disposto altre 10 misure cautelari: cinque arresti domiciliari e altrettanti obblighi di firma. In tutto gli indagati sono 84, ma solo 36 figurano nell’ordinanza perché la maggioranza ha già avviato contatti con la Procura per poter patteggiare. Sfogliando, però, le 186 pagine di ordinanza eseguiti sabato all’alba da una cinquantina di militari del Nucleo Speciale d'Intervento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera di Roma – spiccano anche i nomi eccellenti di chi, secondo la Procura, avrebbe ottenuto la patente in cambio di favori o mini-tangenti. Nell’elenco ci sono industriali, professionisti, manager e personaggi facoltosi sulcitani, del Medio Campidano, del capoluogo e della Provincia di Cagliari.

Gli indagati

Tra i reati contestati, a vario titolo, ci sono la corruzione, il falso e l’attentato alla sicurezza della navigazione. Oltre a Spagnolo nell’ordinanza compaiono i nomi di Paolo Pellegrini, Pierpaolo Cui, Antonio Stefano Deriu, Paolo Sanna, Efisio Putzolu, Andrea Sovrano, Aldo Foti, Simone Pintus, Luigi Lai, Luca Bruzzese, Giuseppe Dedoni, Andrea Orgiu, Fabrizio Espis, Mario Fabio Puddu, Gianluca e Danilo Argiolas, Giorgio Ciccu, Ivan Mura, Palmerio Bodano, Nicola Peddio, Roberto Raimondi, Adriano Atzori, Domenico Bisesti, Ferruccio Secci, Roberto Padricelli, Marco Romano, Carlo Puggioni, Andrea Orgiu, Samuele Manca, Guido Perrotti, Vittorio Velotto, Paolo Puddu, Efisio Pisu, Francesca Baroni, Christian Lunghi, Danilo Onnis, Davide Podda, Giuseppe Cirronis, Giuseppe Ruggeri, Sergio Magro, Claudia Baire, Giangavino Perre, Susanna Ferro, Antonio Efisio Melis, Alessandro Pau, Pietro Caredda, Mattia Tommasini Barbarossa, Massimo Balia, Mario Denotti, Tomaso Piras, Battista Pinna, Diana Vanessa Melis, Paolo Belotti, Andrea Cera, Antonio Desogus, Fabio Pistis, Federico Marras, Alessandro Murenu, Fausto Pisano, Riccardo Schirru, Gian Mario Putzolu, Davide Pazzagli, Pierpaolo Cossu, Alessandro Loi, Valerio e Federico Dittadi, Massimo Bardi, Simone Gerina, Alberto Ferreli, Bruno Pascai, Giuseppe Lamberti e Antonello Corriga.

