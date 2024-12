Al di là di un’alimentazione sana e dell’esercizio fisico costante, la ricetta per assicurarsi (per quanto possibile) una vita lunga e in salute, è il benessere interiore che viene dall’amare e sentirsi amati. «Condizioni che rinforzano la volontà di vivere», dice Roberto Pili (Comunità mondiale della longevità). Conferma Gianni Pes, esperto di longevità. L’ultimo report Istat registra in Sardegna 606 centenari.

