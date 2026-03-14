La Pastorale fa largo ai sognatori 

“Largo ai sognatori”. Sarà questo il tema della dodicesima edizione della Pastorale del turismo, manifestazione artistico-culturale messa in piedi dalle Diocesi di Nuoro e Lanusei, in programma tra fine luglio e i primi di settembre. I luoghi della rassegna saranno ancora una volta quelli dell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e, per la diocesi di Nuoro, l’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola.

«Largo ai sognatori è il tema giusto per questo tempo – dice il vescovo, monsignor Antonello Mura –. Viviamo, infatti, con sguardi troppo parziali, perfino rasoterra. Rischiamo di non coltivare più né slanci né tantomeno sogni da coltivare. Schiacciati sulla realtà, che ci toglie fiato e futuro. Ben vengano i sognatori, in qualsiasi campo. Meritano l’incoraggiamento di chi non si rassegna alla realtà, di chi ne desidera un’altra. Più bella, più vera e più giusta».

Rassegna consolidata

Dodici edizioni di Pastorale del Turismo rappresentano un’idea che ormai ha acquisito un respiro regionale e una eco nazionale. Significativo il ritorno di immagine sul territorio e del territorio, per la valorizzazione e la promozione delle comunità e delle loro specificità, in termini turistici e sociali, in una manifestazione ormai nota e consolidata. «L’obiettivo è favorire atteggiamenti di accoglienza che, insieme alla promozione di un territorio, permetta la possibilità di intese e sguardo comuni tra istituzioni e privati e tra enti e comunità, con una Chiesa locale che mette a disposizione il suo ricco patrimonio di fede, tradizioni e di cultura», ha ribadito monsignor Antonello Mura.

Ricco calendario

Il programma si annuncia ricchissimo di contenuti, con uno sguardo culturale e artistico di altissimo livello e dove riflessione e dialogo sono sempre strettamente attuali. Con ospiti di fama nazionale come personaggi della cultura, del giornalismo, dello spettacolo e dello sport. Spazio significativo alla solidarietà e all’impegno sociale, con la serata dedicata al conferimento del prestigioso premio “Persona fraterna”. Programma completo, date, protagonisti e dettagli verranno resi noti a luglio in una conferenza stampa.

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