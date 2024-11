La pastorale del lavoro  arriva a Cagliari: «Ascoltiamo i giovani» 

Il cambiamento del senso del lavoro, la minaccia dello spopolamento per le piccole comunità, la tutela dell’ambiente e della cultura. Per le “sfide epocali del nostro tempo”, la Conferenza Episcopale sarda ribalta le prospettive e parte dai giovani, affidando loro le chiavi della riflessione intorno a questi temi.

Il messaggio della prima conferenza regionale di pastorale sociale e del lavoro, in scena ieri mattina al seminario arcivescovile di Cagliari, è chiaro: è a partire dall’ascolto dei giovani, delle loro istanze e delle loro proposte, che la chiesa sarda può indicare la strada per ripartire e cercare soluzioni ai problemi centrali nella società. Ed è per questo che è il primo spazio della giornata è stato dedicato a talk e interviste in cui studenti, neolaureati e freschi lavoratori hanno potuto offrire il proprio punto di vista sulle questioni in agenda.

«La priorità per i giovani non è più trovare una semplice occupazione, ma un ruolo professionale in sintonia con i valori personali e che contribuisca positivamente al benessere sociale e ambientale», sono le parole di Francesca Zaccheddu, 27 anni, psicologa del lavoro, la prima a prendere la parola. «In Sardegna esistono numerose barriere che impediscono o limitano l'accesso a un'educazione di qualità. Un modo per invertire questa tendenza è investire nei trasporti e nei servizi per i piccoli centri, pensare a dei bandi che migliorino l’attività dei paesi poco popolati, l’accesso libero alla formazione professionale, anche altamente qualificata, e tempi burocratici ridotti per l’avvio e lo sviluppo dei corsi, senza penalizzare i piccoli centri chiudendo i corsi o le classi con pochi iscritti». A condurre i lavori, il direttore dell’ufficio regionale della pastorale, Gilberto Marras.

«Non dobbiamo pensare che lasciare la comunità sia necessariamente una tragedia, quello su cui dobbiamo concentrarci è dare la libertà di poter tornare», le sue parole. «Ma perché si possa farlo devono esserci le condizioni, i servizi, la connettività, un sistema di collegamenti». La giornata conclude un percorso che trova la sua genesi oltre un anno fa. «Lavoriamo a questo incontro dal luglio del 2023, quando ci siamo interrogati su quali potessero essere i temi fondamentali», afferma monsignor Giuseppe Baturi, vescovo delegato della Conferenza episcopale per i problemi sociali e del lavoro. «È a partire dalle testimonianze di chi guarda il futuro con speranza che possiamo interrogarci e individuare delle strade percorribili. Per questo ascoltiamo le sollecitazioni di chi ha bisogno di lavoro, di chi viveva fuori e ora è tornato, di giovani delle aree interne, e discutiamo del loro rapporto con la cultura e l’ambiente, che è ciò che permette di vivere bene e su cui possiamo intervenire».

Le istanze presentate troveranno sbocchi operativi nel corso del prossimo anno, attraverso equipe a livello diocesano che racchiudano professori, imprenditori, professionisti, associazioni e istituzioni.

«Ho la speranza che sotto la guida dei vescovi di tutte le diocesi della Sardegna ci si possa ritrovare tra un anno e formulare una proposta compiuta alla comunità regionale su come affrontare alcuni nodi dello sviluppo che ci vedono in ritardo», conclude Gilberto Marras. «Dobbiamo muoverci convinti che le cose possano cambiare, come chiesa non possiamo guardare al mondo pensando che non ci sia niente da fare».

