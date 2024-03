La Passione vista dai danesi 

«Trovo che sia una combinazione molto valida fare un viaggio di studio per migliorare l'italiano, dando allo stesso tempo uno sguardo alla cultura sarda e in particolare alla Settimana Santa». Parole di Carsten Urbild, danese di Copenaghen, arrivato in città per conoscere i riti della Passione. Ha scoperto la vecchia Villa di Chiesa grazie a i suoi insegnanti di italiano, Valentino Cocco e Enrica Lampis, che con il loro lavoro sono diventati ambasciatori del turismo sardo in Danimarca: «Per noi è un viaggio di studio e siamo pianamente soddisfatti». Carsten Urbild fa parte di un gruppo di 15 studenti arrivati in città il 25 marzo.

I docenti

Valentino Cocco, trentottenne di Iglesias, ed Enrica Lampis, di 35 anni, originaria di Serrenti ma iglesiente d'adozione, da sette anni hanno dato vita in Danimarca a una scuola dedicata all'insegnamento della lingua italiana, che dopo gli anni della pandemia è approdata sul web diventando una pagina di successo, grazie alle lezioni online di "Lær Italiensk med Enrica". L’insegnamento della lingua italiana è andato di pari passo con la promozione turistica del territorio. Il viaggio d'istruzione, organizzato in collaborazione con il Consorzio Turistico per l'Iglesiente, rappresenta un ulteriore miglioramento dell'offerta formativa, grazie a una settimana di insegnamento intensivo, unito a momenti di svago e di approfondimento, con le visite guidate nei siti minerari più rilevanti e nelle vie del centro città, rese ancora più suggestive dalle processioni della Settimana Santa I riti antichissimi, fatti di storia e devozione, oltrepassano i confini e arrivano nelle altre realtà europee come forte elemento identitario, in un'offerta culturale che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole rappresentare un'esperienza unica al di fuori degli schemi del turismo convenzionale.I visitatori hanno tutti un'età compresa tra i 30 e i 70 anni e da anni seguivano i nostri corsi d'italiano», racconta Valentino Cocco. «In molti casi possiedono una seconda casa in Italia o, essendo legati ad attività commerciali nel nostro paese, vorrebbero acquistarne una per le vacanze o per trasferirsi per periodi più lunghi».

Viaggio di studio

Il legame profondo tra i danesi e l'apprendimento della lingua italiana, al centro anche di un simpatico film del 2000, "Italiano per principianti", grazie alle attività di studia.dk diventa un'occasione per la promozione turistica dell'Iglesiente. «Questo viaggio organizzato in occasione della Settimana Santa - prosegue Enrica Lampis - vuole essere un test per future iniziative simili che abbiamo in cantiere, tra cui itinerari personalizzati e viaggi in comitiva organizzati in diversi periodi dell'anno». Tra lezioni intensive la mattina, presso la sede dell'Associazione Remo Branca, degustazioni di piatti tipici, percorsi enogastronomici e visite guidate nei siti di Porto Flavia e della grotta Santa Barbara, la Settimana Santa diventa così l'occasione per fare conoscere cultura e tradizioni antichissime nella cornice di una vacanza di studio.

RIPRODUZIONE RISERVATA