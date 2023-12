La passione per il calcio e le star di Hollywood 

WASHINGTON. In Henry Kissinger, dietro lo statista che amava la politica più di ogni altra cosa, si nascondeva anche un uomo con le sue debolezze, come i bratwurst e Wiener schnitzel che gli ricordavano la Germania da cui era scappato a 15 anni con la sua famiglia ebrea per sfuggire al nazismo. E con le sue passioni, come i flirt con le attrici di Hollywood e il calcio, dalla Juventus alla squadra della sua città natale, il Greuther Fürth, cui è rimasto legato tutta la vita.

Prima di sposarsi (due volte) Kissinger si guadagnò la reputazione di “playboy della West Wing”, come lo definì il “Women’s Wear Daily”. I dirigenti di Hollywood facevano a gara per farlo uscire con le starlet, che lui invitava alle anteprime e ai ristoranti di lusso. Nella lista figurano Jill St. John (la prima american Bond girl della saga dello 007), Shirley MacLaine, Marlo Thomas, Candice Bergen e Liv Ullmann. In un sondaggio di Playboy Club Bunnies del 1972 sull’uomo «con cui mi piacerebbe di più uscire», “Super-K” - come lo aveva soprannominato Newsweek - arrivò primo. «Il potere è il massimo afrodisiaco», fu la spiegazione di Kissinger. Alcuni mettono in dubbio il suo appeal come sex symbol sofisticato, ma lui ne abbracciò pubblicamente il personaggio e nel 1972 confermò il suo appetito per gli appuntamenti galanti alla rivista Time: «Esco con le attrici perché non sono molto propenso a sposarne una». Anche Gloria Steinem, icona femminista e sua amica, lo definì «l’unico uomo interessante nell’amministrazione Nixon».

Questa fama nacque ad un cocktail party nel 1969, quando una giornalista del Post gli chiese se fosse davvero uno “swinger”, ossia affascinante e un po’ farfallone: «Non posso ammettere di esserlo senza mettermi nei guai ma non posso neppure ammettere di non esserlo, quindi perché non diciamo che sono uno swinger riservato?». Da allora molti magazine diventarono più interessati a chi frequentava che alle sue vedute di politica estera. Tra i tanti aneddoti quello del bacio mancato all’attrice ungherese-americana Zsa Zsa Gabor, impedito dalla telefonata di Nixon, che lo convocava urgentemente dopo aver propiziato l’uscita. Saltò anche il secondo incontro: «Non posso volare perché domani invaderemo la Cambogia, è un grande segreto, sei la prima persona fuori dalla Casa Bianca a saperlo», si giustificò.

Kissinger aveva una forte passione anche per il calcio. Da piccolo, prima di scappare dalla Germania, fece un tentativo nelle giovanili della squadra del paese, il Greuther Fürth, per cui ha tifato per il resto della sua vita, facendosi informare sui risultati della squadra dall’ambasciata tedesca ogni lunedì mattina. Nel settembre del 2012, dopo la prima storica promozione in Bundesliga, Kissinger ha mantenuto la promessa di andare a vedere una sua partita dal vivo. Nel 1978, dopo essersi fatto vedere sugli spalti accanto al dittatore Jorge Videla a Rosario per la celebre partita del “mondiale della vergogna” tra Argentina e Perù, fu nominato presidente del board della Nasl (North American Soccer League), antenata della Mls, dove giocarono Pelé, George Best e il suo amato Franz Beckenbauer. Kissinger provò anche a portare i Mondiali del 1986 negli Stati Uniti, ma la spuntò il Messico.

