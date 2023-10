La passione di Giroud e la difesa di Maignan  

Roma. Se Ivan Provedel, portiere della Lazio, può andare a segno con un colpo di testa degno del più consumato dei centravanti - come gli è riuscito contro l’Atletico Madrid in Champions - perché ci si meraviglia quando Olivier Giroud, attaccante del Milan, sventa una palla gol con una temeraria uscita, in casa del Genoa? Nel calcio dai ruoli sempre più fluidi del terzo millennio, nel quale ai difensori si chiedono piedi capaci di far ripartire l’azione e ai centrocampisti di sacrificarsi in copertura, può accadere che il mondo vada sottosopra e il numero 1 esulti per un gol segnato, mentre il 9 per uno evitato. Bisogna avere una certa predisposizione a vestire panni che non sono i propri, con il rischio di esporsi a figuracce. Quando a Genova Mike Maignan è stato espulso per l’entrata a valanga su un avversario, Giroud è andato per primo a proporsi come sostituto, facendosi dare i guanti dal connazionale. Il giorno dopo, i video degli allenamenti rossoneri (così come quelli con l’Arsenal) hanno svelato la sua “passione segreta” per quel ruolo.

Quello che non va bene, invece, sono le parole tra Maignan e Zangrillo, presidente del Genoa: «Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo è stato un atto d’azzardo, ma in nessun caso un assassinio», ha scritto Mike Maignan su Instagram. Alberto Zangrillo - nel dopo partita di sabato contro il Milan - aveva definito “da medico”, l'intervento del portiere rossonero contro Ekuban, «un’entrata assassina». «Spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato», conclude l’estremo difensore rossonero.

