La passione di Cristo per la prima volta con voce femminile 

Undicesima edizione de S'Iscravamentu in limba, per la prima volta nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel centro storico di Olbia, il commento alla deposizione del Cristo morto sarà affidata a una donna. A raccontare l’antico rito di pietà popolare, condotto, venerdì santo alle 21, dalla Confraternita di Santa Croce, l'archeologa ed ex assessora regionale alla Cultura, Maria Antonietta Mongiu. Originaria di Pattada, Mongiu commenterà la paraliturgia in sardo, lingua madre, ripercorrendo anche la storia (sacra e sociale) del protagonismo femminile nella passione di Gesù e nella sua resurrezione che “fu annunciata proprio da donne”.

Con lo sguardo e la resistenza della (Stabat) Mater dolorosa, Maria Antonietta Mongiu restituisce alle donne lo spazio storico e semantico che hanno avuto, immobili e impavide, sotto la croce e che “la Chiesa, oggi, stenta a riconoscere”. «La scena della crocifissione è una scena del femminile che, con la forza assoluta dell'amore, oltrepassa la morte: in quel Golgota, nel dialogo tra il figlio e la madre, emerge la dimensione dialettica del riconoscimento dell'altro e dell'altra, Cristo riconosce le donne e l’ambito loro privilegiato», spiega Mongiu.

«Quest'anno, inopinatamente, ho affidato il commento a una donna: un altro taglio, un'altra sensibilità e un'altra prospettiva, al femminile», aggiunge il parroco della chiesa primaziale, don Gianni Satta, che, da qualche anno ha inserito nel tradizionale rito il commento in limba, con un taglio anche culturale. Nelle scorse edizioni, per commentare S'Iscravamentu nella lingua madre, aveva scelto, tra gli altri, l'antropologo Bachisio Bandinu, lo scrittore Marcello Fois, l'ex vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, monsignor Sebastiano Sanguinetti, e il docente di Storia della Chiesa nella pontificia università teologica della Sardegna, monsignor Tonino Cabizzosu.

