La passione dell’ultima ciabattina 

Da alcuni anni è l’unico punto di riferimento di Selargius, ma anche di gran parte dell’hinterland di Cagliari, per chi vuole riparare scarpe, borse, cinture e giubbotti rovinati. Elisabetta Bandinu, 53 anni, l’ultima calzolaia in città con la sua bottega di via Manin, una delle poche donne nell’Isola a fare questo mestiere prettamente maschile. «Siamo trentacinque circa in tutta Italia», dice, «questo non è un lavoro di forza, ma serve passione e spirito di sacrificio».

La formazione

Una passione esplosa quasi trentacinque anni fa, quando, appena maggiorenne, ha lasciato gli studi per frequentare un corso regionale. «Contemporaneamente ho iniziato a lavorare in una fabbrica di scarpe a Quartu, la cooperativa calzolai», ricorda la donna, «qui ho appreso le basi del mestiere, per poi continuare il mio tirocinio pratico da un ciabattino della zona». Ma la manualità e l’istinto di costruire e sistemare qualcosa c’era sin da bambina. «Le bambole che mi regalavano le mettevo da parte, preferivo i giochi creativi», racconta, «una volta ho persino chiesto, e avuto, una cassetta per gli attrezzi con traforo in miniatura: ricordo ancora che ci giocavo per ore, ero la bambina più felice del mondo».

Dopo il corso e la parentesi cooperativa calzolai, l’apertura del primo laboratorio a Monserrato, insieme a quello che ai tempi era suo marito. Poi la separazione e la decisione di ripartire da zero con un’attività tutta sua a Selargius, prima in via Confalonieri e ora in via Manin. Mentre l’ex marito continua a lavorare con il figlio nel Comune confinante. «Nessuna concorrenza spietata», precisa sorridendo la calzolaia, “c’è un ottimo rapporto e ognuno di noi ha la sua clientela».

La seconda vita delle scarpe

Nella piccola bottega di via Manin è ogni giorno un continuo via vai di clienti. Anche perché senza concorrenza, almeno a Selargius, è diventata il punto di riferimento di tanti anziani - ma anche molti giovani - che anziché buttare vecchie scarpe e borse rovinate preferiscono farle riparare. Per una questione economica spesso, ma non solo. «Anche per comodità, soprattutto se si tratta di scarpe di qualità che possono essere sistemate e riutilizzate», dice la ciabattina di Selargius. «Ci sono anche clienti che mi chiedono di riparare calzature o borse alle quali sono affezionati, magari regalati da un parente o amico. La cosa più gratificante di questo lavoro è ridare nuova vita a qualcosa che si rischiava di buttare, e soprattutto vedere soddisfatto il cliente quando viene in negozio per il ritiro». Clienti che arrivano da tutto il circondario. «Da Sinnai, Settimo, Sestu, Quartu, e persino da Uta», racconta, «tutto grazie al passaparola».

«Amo il mio lavoro»

Un mestiere che però sempre meno persone vogliono fare. «Ti assorbe completamente, ci sono giorni in cui inizio alle 8 del mattino e termino a notte fonda», dice, «non tutti sono disposti a rinunciare a cene e aperitivi per stare in laboratorio a lavorare senza limiti di orario come faccio io. Ma a me piace molto, tanto che a distanza di anni», aggiunge, «mi sono convinta che non avrei potuto fare altro nella vita».

