La passione che il maestro non svelò mai 

Per tutta la vita Sandra Milo è stata definita (e in parte così si definiva lei stessa) la musa di Federico Fellini: in realtà questa definizione metteva insieme la dimensione artistica - due film importanti del grande regista tra il 1963 e il '65 - e quella affettiva che sarebbe andata ben oltre, secondo Sandra addirittura 17 anni.

Fellini raccontò più volte di averla incontrata sulla spiaggia di Fregene e nel '67 così la descriveva: «Una ragazza dalle curve un po’ tonde, occhi maliziosi e innocenti insieme, che rideva in un modo che mi sembrava che mi volesse prendere in giro». C'era pudore e complicità in questa versione di Sandrocchia che sullo schermo avrebbe trasformata in una seducente femme fatale, un'incarnazione erotica di uno dei suoi fantasmi ricorrenti, un po’ amante e un po’ madre mediterranea, un po’ fanciulla e un po’ seduttrice. Di certo sia in “8 ½” sia in “Giulietta degli spiritì” il regista-demiurgo ne sovrapponeva l'immagine a quella di Giulietta Masina, moglie nella vita e rappresentazione della realtà (in contrapposizione al sogno) sullo schermo. Per Sandra quella storia fu «un grande amore», per Federico una passione diventata nel tempo anche amicizia e segreto rifugio.

Sulla strana coppia che Giulietta aveva in qualche modo accettato (numerose le istantanee del due insieme), si è molto favoleggiato e oggi è perfino difficile distinguere tra realtà e leggenda. Ciò che è invece indiscutibile è la centralità artistica che la bionda e generosa ragazza avrebbe avuto in dono dal suo maestro/amante.

