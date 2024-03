Stasera alle 21 su Videolina lo spettacolo “Passio Cristi in S’Ortu Mannu”, un progetto voluto fortemente dal Comune di Villamassargia per valorizzare il potenziale turistico dell’antico bosco e prodotto di Figli d’arte Medas. In una notte senza luna, attraverso l'oscuro silenzio del giardino, si dispiega la “Passio Cristi in S’Ortu Mannu” che vede Gianluca Medas alla guida di un cast eccezionale. Al centro della narrazione, un Giuda combattuto e una nuova interpretazione del sacrificio di Gesù, che offre una prospettiva sorprendentemente fresca su storie note. Il prologo, con Sa Reina che ci introduce al cuore pulsante della natura, prepara il terreno per una riflessione profonda sulla vita, l'amore e il sacrificio.