La “Passio Cristi” 

Nel cuore secolare di S’Ortu Mannu, là dove la natura respira ancora con voce antica, va in scena per la seconda volta “Il Tradimento di Giuda – Passio Cristi”, una produzione dei Figli d’Arte Medas fortemente voluta dal Comune di Villamassargia e dalla RAS assessorato al turismo, per valorizzare il patrimonio spirituale, culturale e turistico del territorio. Con la regia visionaria di Gianluca Medas, il dramma evangelico si trasforma in un’opera contemporanea, intima ed epica al tempo stesso. In scena Luigi Pusceddu nel ruolo di Giuda; e Francesco Civile, Marta Proietti Orzella, Chiara Porcu, Simonetta Piras, Gianni Cannas, Mattia Pirosu, con le musiche dal vivo di Mauro Mibelli alla chitarra e Nicola Agus. In diretta alle 17 su Videolina.

