La passerella sott’acqua fa litigare il Consiglio  

La passerella realizzata sul letto di un fiume è finita sott’acqua, danneggiate le staccionate in legno ai piedi delle dune, il centro abitato isolato per circa 26 ore, campi coltivati allagati e altro ancora. Mentre l’ondata del maltempo continua a imperversare, il Comune di Arbus fa la conta dei danni, anche se la vastità del territorio rende difficile una stima immediata e complessiva degli effetti della pioggia, vento, onde alte e mareggiate. Intanto si riaccende lo scontro politico, la maggioranza parla di «eventi improvvisi ed imprevedibili», la minoranza punta il dito contro la «mancata prevenzione in aree a rischio idrogeologico».

Torre dei Corsari

La località turistica più estesa della Costa Verde è stata anche la più danneggiata. Occhi puntati sulla passerella, realizzata sul letto di un fiume, asciutto d’estate, che d’inverno scorre sulla sabbia. «Sorprendente – incalza il consigliere Gianni Lussu – la diligenza degli amministratori, dovrebbero sapere che il 31 ottobre la Regione intima lo smantellamento dei chioschi e dei lidi, spetta a loro verificare il rispetto della norma. In questi caso, l’unico a trasgredirla è stato il Comune. Perché non rimuoverla? Chi paga i danni?». Il collega, Agostino Pilia, aggiunge: «Quando il mare si “allunga” l’acqua inghiottisce la spiaggia e forma un lago dove c’è la passerella fino ai piedi delle dune. Risultato? Le staccionate divelte. Un conto è la calamità naturale, altro non prevenire il danno in un sito a rischio idrogeologico». Infuriati i residenti. «Mentre il villaggio – ricorda Salvatore Ghiani - ha bisogno di strade sicure e servizi, si buttano soldi in strutture che non arrivano a un anno vita». Infatti, sono stati sistemati lo scorso luglio, un investimento di 450 mila euro. «Proprio in quell’area - incalza Mario Mura- ci sono vincoli dettati dal rischio idrogeologico. È una zona franosa, una casa in costruzione si è accartocciata».

Risarcimenti

«Eventi meteorologici estremi - riferisce il sindaco, Paolo Salis - che non rientrano nel ciclone Harry. Sono danni dovuti alle abbondanti piogge e forte vento, stiamo verificando la possibilità di rientrare nella calamità naturale». E il suo vice, Simone Murtas: «Dispiace il danno subito da passerelle e staccionate in un sito di interesse comunitario, dove i vincoli ambientali determinano anche le scelte delle infrastrutture. Il maltempo è stato ancora una volta impietoso. L’impegno è che a Pasqua la Costa Verde sia pronta ad accogliere gli ospiti».

Paese isolato

Per circa 26 ore cellulari muti, internet assente, niente televisione. Tra i cittadini resta la paura che si possa ripetere un fatto che, a memoria d’uomo, non è mai successo. «Un fulmine – spiega Murtas – in località Tintillonis ha colpito una centrale di telefonia mobile che ospita reti multiple, mandando in tilt telefoni, internet e lasciando case senza energia elettrica». Infine campi coltivati allagati, alberi abbattuti, muri crollati, piccole frane ovunque.

