La passerella è pericolosa: una strada per i campi sportivi 

Il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di una strada di collegamento tra via Cagliari e l'impianto sportivo “Tanca Linarbus”. Ci sono trecentonovantamila euro finanziati in parte dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilenza) per realizzare mezzo chilometro di strada asfaltata che metterà in sicurezza i residenti e i fruitori degli impianti sportivi di calcio e di atletica leggera.

Attualmente a parte una passerella galleggiante sul rio Sestu che però quando il fiume si ingrossa viene sommersa, c'è un'unica via di fuga: una stradina sterrata con problemi di pendenze che quando piove diventa fangosa, rendendo, in caso di forti piogge o alluvioni, difficoltosa l'evacuazione. Sarà sostituita da una strada asfaltata e dotata di marciapiedi.

I lavori cominceranno entro il 2023, anche perché la scadenza ufficiale per all'assegnazione dei lavori è tra un mese. Essendo l'importo superiore ai centocinquantamila euro, il bando dovrà essere predisposto da un ente sovraordinato, non potrà occuparsene direttamente il Comune. «Un altro progetto fondamentale per la sicurezza dei cittadini - ha affermato la sindaca Maria Laura Orrù - siamo molto soddisfatti, perché quella è una zona pericolosa e per noi era una priorità». (c. m.)

