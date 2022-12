La passerella di Brasile e Portogallo 

Ultima giornata della fase a gironi per i gruppi G e H. Brasile e Portogallo hanno già festeggiato in anticipo la qualificazione agli ottavi. Rimangono ancora due pass per proseguire il sogno Mondiale: nel gruppo G la nazionale di Tite comanda con sei punti, i verdeoro, in questa prima parte del torneo, si stanno rivelando una squadra “europea”. Dati alla mano, il Brasile è la miglior difesa del Mondiale. Ed è l’unica nazionale a non aver subito un tiro nello specchio. Il calcio si evolve e così la “ginga” è rovesciata da una visione più europea che si fonda su tre dettami moderni: equilibrio, solidità, intensità. Tite sta cambiando il Futebol brasiliano, e lo sta facendo al meglio. Senza O’Ney Questa volta la Seleção, dopo il Mineiraço del 2014 e l’eliminazione ai quarti contro il Belgio in Russia 2018, punta alla conquista della sesta stella a vent’anni di distanza dalla vittoria di Yokohama. La gara contro il Camerun è una formalità per gli uomini di Tite ma preoccupano, e non poco, le condizioni di Neymar. Il fuoriclasse del PSG, che sarà indisponibile, rischia di saltare addirittura gli ottavi. Da monitorare anche Danilo e Alex Sandro – anche loro assenti – che però, al contrario di O’Ney, dovrebbero recuperare in tempi brevi.

Last dance CR7

Dopo il caso Onana, “cacciato” dal ct Song, il Camerun prova a chiudere a testa alta. Difficile immaginare la qualificazione per i leoni d’Africa. Anguissa e compagni sono obbligati a vincere nella speranza che la Svizzera non batta la Serbia.

Serbia-Svizzera vale il secondo posto e, di conseguenza, la qualificazione. Entrambe si sono affrontate quattro anni fa, in Russia, e in quell’occasione furono gli elvetici a vincere 2-1 con le reti di Xhaka e Shaqiri tra non poche discussioni. Il motivo, l’esultanza a sfondo politico messa in atto dai due giocatori a richiamare la bandiera albanese e le loro origini. Per quanto riguarda il campo, alla Svizzera può bastare anche il pari ma solo in caso di non vittoria del Camerun. La Serbia, con un Vlahović non al meglio, si gioca il tutto per tutto con un occhio di riguardo a Camerun-Brasile.

Ultimo mondiale per CR7, tra luci e ombre. Dopo il gol all’esordio con il Ghana e la rete “tolta” con l’Uruguay - e assegnata al compagno Bruno Fernandes -, Cristiano vuole ancora fare la differenza a 37 anni. Stasera l’ex Juve e Man Utd potrebbe non partire dal 1’. Santos, con la qualificazione in tasca, pensa al turnover con Leão nettamente in pole. La speranza è ultima a morire per la Corea del Sud: serve vincere contro i lusitani. Ma potrebbe non essere sufficiente.