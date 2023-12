La passeggiata natalizia dei “barboni” 

Si incontrano la domenica in un parco o in una piazza e passeggiano assieme per la città. Il gruppo dei Barboni sardi - Sardinian poodle friends – è nato nell’ottobre del 2021 e ormai ne fanno parte i proprietari di 461 barboni di tutti i colori e di tutte le taglie, soprattutto piccoli toy.

«Siamo una grande famiglia e abbiamo instaurato belle amicizie nel gruppo, spiegano». Per le feste, l’amministratore del gruppo ha organizzato la “Barbopasseggiata di Natale” che si è tenuta nei giorni scorsi a Cagliari per il secondo anno consecutivo. I “barbonisti” si sono incontrati in piazza Garibaldi e da lì hanno iniziato la loro passeggiata per le vie dello shopping che si è conslusa al Bastione di Saint Remy.

