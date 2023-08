La passeggiata con asini e lama  

Si è svolta ieri a Settimo una passeggiata sportiva someggiata con asini e lama che insieme agli atleti dell’Ammentos hanno guidato i numerosi partecipanti verso la Domus de Janas S’Acua de is dolus, alla scoperta del territorio, raccontato dai ragazzi in italiano e in inglese. Iniziativa, questa, che rientra tra le attività del progetto Andendi Andendi, che prevede anche corsi di conduzione di base di asini sardi e brevi soggiorni per l’autonomia. Ammentos realizza da anni progetti sportivi e culturali insieme ai propri atleti e aperti a tutti, con l’obiettivo di promuovere inclusione, condivisione, dialogo e benessere in natura. Il progetto Andendi Andendi è in fase di realizzazione con il contributo di Fondazione di Sardegna; oltre alla passeggiata, sono ancora tante le attività in programma. (r. s.)

