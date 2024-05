«La passeggiata all’aria aperta? Gli anziani li accompagniamo noi» 

Una squadra di quattro volontari accompagna gli anziani nelle passeggiate all’aria aperta. È l’iniziativa dell’associazione Serrenti Soccorso Odv: «Abbiamo notato che diversi anziani soli del paese non uscivano neppure per per prendere una boccata d’aria, e così ci è venuta l’idea di dare il nostro contributo», racconta Alessandro Littera, autista del 118 e membro del sodalizio.

L’associazione, fondata cinque anni fa, dispone di un’ambulanza e svolge servizio in manifestazioni come feste o sagre. Gli operatori sono tutti di famiglia: oltre ad Alessandro Littera, la fidanzata Laura Ardu 26 anni, la mamma Filomena Lecis e il fratello Mauro.

«La nostra idea – continua Littera – è di portare le persone anziane a fare una passeggiata. Ci è venuta in mente grazie al lavoro che facciamo ogni giorno». L’iniziativa piace ai serrentesi e si sta espandendo nei comuni limitrofi: nelle prossime settimane potrebbero essere annunciate collaborazioni con altre associazioni.I cittadini, singoli o in gruppo, possono contattare l’associazione usando la pagina Facebook dove si trovano telefono e mail. Gli operatori si presenteranno all’abitazione e li accompagneranno nei luoghi desiderati.

