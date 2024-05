Papa Francesco non ha dimenticato di rivolgere gli auguri di buona Pasqua «ai fratelli e alle sorelle» delle Chiese ortodosse e di quelle cattoliche orientali che ieri hanno festeggiato la resurrezione in adesione al calendario giuliano. «In Ucraina e in Medio Oriente basta guerra, sì al dialogo», ha detto Bergoglio da piazza San Pietro.