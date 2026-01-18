La partita “storta” del Carbonia 

Carbonia. «Partita nata storta e finita peggio: non promuovo nessuno, non mi è piaciuto nessuno». È severo, per la prima volta, Graziano Mannu, allenatore di quel Carbonia che nell’anticipo di sabato, perso allo Zoboli 2-0 contro il Sant’Elena l’ultima in classifica, ha sfornato forse la peggiore prestazione della stagione. Ma Mannu, contestualmente, non ne fa un dramma. Lo giudica «un incidente di percorso», perché eccetto le sconfitte esterne giunte sinora sono state frutto o della forza innegabile degli avversari o di sfortuna. E comunque i minerari hanno sempre sfornato prestazioni accettabili. Ma sabato contro il Sant’Elena, in modo particolare nel primo tempo, anche dalla tribuna si sono levati mugugni. Sopiti nella ripresa non fosse altro perché sono comunque arrivate due palle gol che avrebbero potuto riaprire il match.

Le non perfette condizioni fisiche di alcuni big hanno poi completato un quadro paradossale, perché nell’arco di tre giornate il Carbonia è passato dalla vittoria esaltante contro la prima in classifica alla sconfitta contro il fanalino di coda. Ora la sosta di due settimane, che forse servirà a ricaricare le batterie, sebbene nel recente 1-1 contro il Tortolì e poi nell’1-1 contro il Taloro Gavoi la squadra non è mai parsa affaticata. Per di più, contro il Sant’Elena, l’inizio bruciante (palla gol dopo 30 secondi) ha addirittura dato l’illusione di un sabato facile.

Poi, invece, l’incubo: «Partita storta come può capitare nell’arco di un campionato – esamina l’allenatore – nessuno è riuscito ad emergere nella pessima prestazione: si ritorna a lavorare con la stessa intensità di prima». La classifica è corta ma al Carbonia non preoccupa più di tanto. Alla ripresa, difficile gara contro il Buddusò.

