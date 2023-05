«La partita più importante» 

Una stagione in 90’ minuti, magari in 120’, col Milan che sogna l’impresa. Perché recuperare dallo 0-2, pur giocando a San Siro (anche se in trasferta) e senza più la regola del maggior valore del gol segnato fuori casa, sarebbe qualcosa da ricordare. Soprattutto quando in palio c’è l’accesso alla finale di Champions, che il Milan ha vinto 7 volte (solo il Real Madrid ne ha un numero maggiore in bacheca) e conquistata per l’ultima volta tra le italiane proprio dall’Inter nel 2010. E i nerazzurri oggi (alle 20,45 su Canale5 e Sky) partono favoritissimi grazie al doppio vantaggio ottenuto all’andata. I rossoneri però credono nella rimonta: «Le imprese esistono», ha detto l’allenatore Stefano Pioli, consapevole che i suoi ragazzi dovranno «giocare una partita ad alto livello» altrimenti «rischieremmo di perdere». E di essere eliminati.

Qui Pioli

L’ottimismo, vero o di facciata, è legato anche al rientro di Leao, infortunato una settimana fa e presente ieri alla rifinitura. L’attaccante portoghese sarà della partita, come Krunic e Messias. Ma per arrivare a Istanbul il 10 giugno molto (quasi tutto forse) dipende in realtà dall’approccio della squadra, dall’intensità e dalla voglia: «Dovremo ripartire dal secondo tempo dell’andata, sapendo che non sarà sufficiente», ha confermato il tecnico, «servirà alzare il livello di gioco: la partita sarà lunga e dovremo cominciarla al meglio, cercando di vincere i duelli e sfruttando i loro errori. Anche loro ne fanno».

Aggressione sin dal fischio d’inizio, quindi, sperando in un gol in avvio che possa riaprire subito il discorso qualificazione. «Chi fa sport ad alto livello sa che le imprese esistono», ha ribadito Pioli. Gli almanacchi del calcio gli danno speranze, a partire da un’altra finale giocata a Istanbul dal Milan seppure negativa (persa col Liverpool dopo un vantaggio di tre reti) per proseguire col 6-1 del Barcellona al Psg dopo la sconfitta 4-0 nell’andata degli ottavi nel 2017 o col 3-5 dei quarti del Mondiale ‘66, con la Corea del Nord rimontata dal poker di Eusebio. Lusitano come Leao, cui Pioli affiderà una maglia da titolare accanto a Diaz, nella posizione di trequartista orfana dell’infortunato Bennacer, con Saelemakers dall’altra parte e alle spalle di Giroud. Un Milan cui la curva «ha voluto fa sentire la propria vicinanza», ha spiegato Tonali riferendosi al colloquio tenutosi a Milanello poche ore dopo il faccia a faccia dello stadio Picco (su cui la Procura della Figc ha aperto un’indagine) dopo la sconfitta con lo Spezia.

Qui Inzaghi