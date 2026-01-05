VaiOnline
Volley A3 maschile.
06 gennaio 2026

La partita perfetta: la Sarlux Sarroch asfalta Acqui Terme  

Sarlux Sarroch : Capelli 18, Leccis 10, Partenio 2, Stabrawa 12, Mocci (L), Giaffreda (L), Matani, Saibene 9, Kubaszek, Agrusti 5, Iannaccone. N.e. Curridori, Romoli, Pisu. All. Denora Caporusso.

Acqui Terme: Volpara (L), Garrone, Dotta 1, Carrera, Botto 6, Petras 12, Esposito 5, Bellanova, Carpita 7, Trombin (L), Sarasino 2. N.e. Assalino. All. Serafini.

Parziali: 25-20, 25-15, 25-20.

Alla Sarlux Sarroch non si può certo dire che difetti della capacità di rialzarsi, di divertire e soprattutto vincere le partite. Il 3-0 all’Acqui Terme è il frutto di una partita praticamente perfetta, nessuna apprensione di fronte all’avversario, al contrario titubante e annichilito, e un atteggiamento rassicurante. Insomma una di quelle partite che restituiscono armonia, e fatto non secondario il sesto posto provvisorio. Oltre un biglietto di auguri per il compleanno del coach Denora Caporusso.

Sarroch e Acqui Terme, due squadre ancora con qualche linea di febbre. La squadra di casa dopo due sconfitte, piemontesi tornati alla vittoria sabato dopo quattro sconfitte e un cambio di panchina. L’anticipo della seconda di ritorno della serie A3 è comunque un piatto appetitoso, trattandosi di due formazioni che devono rimediare una classifica insoddisfacente, Sarroch addirittura fuori dalla zona playoff causa il turno di riposo.

La partita

Acqui Terme ancora senza l’opposto Argenta, a turbare i sogni avversari c’è l’altra bocca da fuoco, lo slovacco Petras. Sarroch pensa invece ai fatti propri, la difesa è attenta, il muro porta in dote punti preziosi, saranno dieci in tutto, l’attacco eccelle in precisione ed efficacia. Acqui mette la testa avanti con uno dei rari errori di Mocci (11-12), poi Capelli spolvera gli ace, Stabrawa non perdona, Leccis chiude il primo set.

Si riparte e Sarroch schizza 8-1 e mette il set in discesa. Entra Kubaszek, Agrusti si mette in proprio e mette a terra quattro punti di fila, l’ace di Stabrawa mette fine al set. Il testa a testa del terzo, sfianca Acqui Terme, Sarroch non arretra, e festeggia con l’ace finale di Capelli, il quinto della sua serata.

