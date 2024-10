La partita di calcio finisce con una rissa 

Spesso e volentieri le partite di calcio nei campionati minori finiscono con il terzo tempo stile rugby: tutti insieme in amicizia davanti a una cassa di birra fresca, per reintegrare i sali minerali e stemperare l’adrenalina. Domenica a Sarroch no, sono volate botte: lavoro straordinario per l’ambulanza dei volontari del 118, presente come sempre per garantire l’assistenza sanitaria durante la partita, e per i medici del pronto soccorso. Non sono intervenuti i carabinieri, quindi non esiste un rapporto ufficiale né una raccolta delle testimonianze. Non resta che affidarsi alle dichiarazioni dei diretti interessati. Ovviamente di parte.

Il fattaccio al termine della partita Sarroch-Johannes Cagliari, prima giornata del campionato di Seconda categoria. I giocatori delle due squadre avevano finito anche la doccia, padroni di casa e ospiti stavano lasciando l’impianto sportivo quando le tensioni seminate in campo hanno innescato qualche parola di troppo e un parapiglia. Il risultato finale: qualche contusione per Gianluca Recano, 41 anni, difensore e stella del Sarroch, lievi ferite alla testa per l’allenatore della Johannes Nicola Atzeni, più gravi per il trentunenne cagliaritano Riccardo Cicalò che si è presentato all’ospedale Santissima Trinità dove gli sono stati applicati sette punti di sutura.

Al campo

«Recano ci ha aggredito», tuonano Atzeni e Cicalò: «Certe persone e certi episodi fanno male al calcio, non hanno niente a che vedere con lo sport».

«Mi sono solo difeso», replica lo stopper del Sarroch, «sono stato aggredito e insultato davanti alla mia compagna e ai miei due figli, non è questo il modo di concludere una partita di pallone».

I presidenti delle due società calcistiche, Rocco Canepa (Sarroch) e Corrado Scameroni (Johannes) non erano presenti domenica sera al campo e ieri hanno cercato di muovere le diplomazie per stemperare l’animosità dei contendenti. L’obiettivo è chiudere la questione con una stretta di mano, da veri sportivi, ma la strada non sembra in discesa.

Le versioni

Le parole di Nicola Atzeni sono chiare: «Recano mi ha aggredito alle spalle, ho una contusione alla nuca». «Ero squalificato – prosegue Cicalò – sono andato a vedere i miei compagni di squadra, stavo andando via dal campo, ero in macchina con la cintura di sicurezza allacciata, ho visto Recano che aggrediva l’allenatore e sono intervenuto per difenderlo e separarli. Non so con cosa Recano mi abbia colpito: so soltanto che ho una lunga ferita suturata con sette punti».

«Mi hanno picchiato in dieci», ribatte Recano, «non avrei mai attaccato briga per primo, c’era la mia famiglia, mi sono difeso, ho diverse ecchimosi perché mi hanno sbattuto a terra e contro un muro».

La pace con stretta di mano? Per ora può attendere.

