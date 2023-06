La partita della vita vinta dall’allenatore:  ora torno in campo 

Nel momento peggiore di una gravissima malattia, aveva promesso a se stesso che se fosse rimasto in vita, gli sarebbe piaciuto allenare la squadra del suo paese, Busachi, portando con sé anche i due figli. Giomaria Mele, 64 anni, ora che ha finalmente vinto la partita della sua vita, può mantenere l'impegno. Nella prossima stagione del campionato di Seconda Categoria, guiderà la Busachese e con lui ci saranno anche i figli Gabriele e Federico, con un passato in Eccellenza e Promozione.

La storia

Tutto ebbe inizio nel 2017, quando alla porta della famiglia Mele bussò un ospite indesiderato. Furono momenti difficili, con un calvario che sembrava non dovesse finire mai. Decine di viaggi fra Busachi e Roma per curarsi da un tumore, con una altalena tra grande preoccupazione e speranze. L’unione della famiglia, in quella fase, è stata la forza determinante. Ecco come ricorda quel brutto periodo Giomaria. «Quando mi hanno diagnosticato che avevo un tumore l’ho preso di petto – sottolinea – come quando da ragazzo arrivava un pallone alto da addomesticare. Con la mia famiglia ci siamo stretti e insieme abbiamo affrontato questo percorso di guarigione, che finalmente si è concluso nel 2021. Ora ho la possibilità di realizzare quel sogno e lo farò insieme anche ai miei ragazzi». Giomaria Mele è stato un buon calciatore e dopo aver giocato in diverse squadre (tra le altre Busachese, Ghilarza, Samugheo), ha ottenuto il patentino di allenatore. «Dopo aver guidato tante squadre nei “grandi” – afferma – ho avuto la fortuna di allenare 8 anni nel Cagliari calcio, con Gianfranco Matteoli. In quegli anni abbiamo avuto il piacere di scoprire Andrea Carboni di Tonara, attualmente al Venezia. In precedenza sempre con i giovani c’erano state le esperienze a Ghilarza, Samugheo e Busachi». E ora, dopo la guarigione, torna a allenare con grande gioia la squadra del suo paese. «Il calcio per me è, ed è stata una grande passione. Ho chiesto ai miei due figli Federico e Gabriele di farmi compagnia in questa avventura prima di appendere anche il fischietto al chiodo».

La partita

Gabriele Mele, il più piccolo classe 1995, è un difensore che non disdegna le puntate offensive e ha militato negli allievi nazionali del Cagliari, Castiadas, Samassi, Tonara, in una squadra veneta quando lavorava in quella regione e poi nell’ultima stagione a Busachi, grande protagonista della salvezza. «Dopo essermi dedicato al lavoro e aver girato nella Penisola e in Europa, avevo deciso di lasciare momentaneamente il calcio. Ora sono qua in Sardegna e voglio condividere con grande piacere questa esperienza insieme a mio padre e Federico. Siamo molto legati e pronti a dare tutto soprattutto per babbo». Federico, da alcuni giorni papà di Vittoria (anche lei tra gli ultras del nonno) ha 33 anni ed è un jolly, utilissimo in tanti ruoli. Ha giocato anche lui nel settore giovanile del Cagliari, per poi fare belle esperienze a Ghilarza, Budoni, Arborea, Tharros, Abbasanta e Paulese. «Nonostante le proposte interessanti in Eccellenza e Promozione – dice – ho messo al primo posto la richiesta di babbo, alla quale non potevo che dire si. La priorità ora è questa. Sono emozionato e tanto felice di poter percorrere questa avventura con mio padre e mio fratello. Dopo aver sofferto prima per la malattia e gioito per la guarigione – sottolinea – abbiamo fatto questa scelta anche con mia madre e mia sorella Arianna. Lui per noi ha già vinto e sarebbe bello vincere ancora tutti insieme».

