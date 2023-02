La partita del cuore di Molino 

A distanza di sei anni e mezzo dall’ultima volta, domenica Daniele Molino potrebbe tornare al “Nespoli”. Complice il derby tra Olbia e Torres, sue ex squadre. «Penso proprio che sarò allo stadio, anche perché noi giochiamo di sabato», dice il 36enne giocatore olbiese, in forza quest’anno al San Teodoro Porto Rotondo, terzo in classifica in Eccellenza.

«Manco dal Nespoli dall’anno dei playoff per la C vinti proprio contro la Torres. Dopo il “divorzio” dall’Olbia non sono più riuscito a tornare: con 43 gol fatti in 3 anni in D, forse una chance tra i professionisti potevano darmela», racconta con un pizzico di rammarico Molino, tra i grandi protagonisti della stagione 2015-16 dei galluresi, culminata col ripescaggio dell’Olbia in C dopo lo spareggio vinto all’Acquedotto 1-0. «Ho giocato 5 derby, due con la maglia della Torres quando avevo 20 anni nell’allora C2 e tre con l’Olbia in D quell’anno, e quello mi è rimasto nel cuore più di tutti, anche se lo giocai da subentrato. Ricordo il gol su punizione di Mastinu e la gioia per aver vinto a Sassari, sapendo che potevamo andare in C. Poi, l’emozione della festa quando siamo tornati a Olbia la sera, con la città che celebrava il nostro trionfo: una giornata incredibile».

E del derby di domenica che dice?

«Da tripla in schedina. Di fronte ci saranno due squadre che se la giocheranno a viso aperto e che hanno ottime individualità. Di sicuro sarà una bella partita, molto combattuta da entrambe le parti, con la Torres più tranquilla in classifica ma che, tra le altre cose, ha il dente avvelenato per il pareggio subito allo scadere all’andata, e l’Olbia che ha bisogno di punti salvezza: per i bianchi questa necessità potrebbe essere un’arma a doppio taglio, sarà importante non arrivarci troppo carichi. Io, comunque, tiferò Olbia».

E l’arma in più?