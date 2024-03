La partita del cuore di Andrea Carboni 

Il Cagliari nel cuore, il Cagliari nel mirino. Certo non sarà una partita come le altre, sabato pomeriggio all’U-Power Stadium, per Andrea Carboni, sardo di Tonara, nato e cresciuto con il rossoblù addosso (la stessa maglia con cui giocava, la usava poi come pigiama la notte), il mito di Conti e il poster di Nainggolan. E diventato, nel frattempo, un punto fermo di Palladino nel Monza che guarda all’Europa. Due settimane fa contro la Roma ha segnato il primo gol in Serie A, e che gol, una sventola di sinistro da fuori area con palla all’incrocio. Una sciccheria davvero per uno che di mestiere fa il difensore. La ciliegina in un campionato in continuo crescendo, quello della consacrazione nel calcio che conta per il 23enne barbaricino sul quale hanno messo gli occhi addosso diversi grandi club, oltre al commissario tecnico della Nazionale Spalletti. Un esame dietro l’altro, insomma. E questa sfida al passato lo è indubbiamente dal punto di vista psicologico per lui, anche se ha già sfidato la sua ex squadra nella gara d’andata e, prima ancora, col Venezia, la passata stagione in Serie B. Stavolta, però, è diverso. Stavolta ci arriva con meno pressione e più consapevolezza. Stavolta ci arriva da protagonista.

La scalata in rossoblù

Un predestinato. Gianfranco Matteoli, all’epoca responsabile del settore giovanile del Cagliari, lo vide in un provino, ne rimase folgorato - già al primo tocco di palla, racconta - e decise così di farlo crescere nell’ala oristanese della “cantera rossoblù”. Andrea aveva appena compiuto 10 anni e lì iniziò la scalata nella sua squadra del cuore. Ogni giorno faceva la spola in auto con il padre Giovanni da Tonara a Palmas Arborea per allenarsi. Sino a quando lo stesso Matteoli ha deciso di portarlo ad Asseminello e a quel punto tutta la famiglia ha scelto di trasferirsi con lui a Cagliari, compresi, dunque, la madre Gianfranca e il fratello più piccolo, Luca (a Tonara è rimasto, invece, il primogenito Antonio, il suo più grande tifoso). Subito “battezzato” da David Suazo nell’Under 15 («questo è un fenomeno»), in tutte le squadre in cui ha giocato ha dimostrato di avere un passo in più rispetto ai coetanei, sino alla Primavera dove ha fatto il passo decisivo. Alessandro Agostini come allenatore e Daniele Conti come dirigente hanno avuto un ruolo chiave nella fase cruciale della sua crescita. «Sono stati fondamentali. C’è stato un momento in cui stavo addirittura per mollare e se sono qui lo devo soprattutto a loro», ha rivelato Carboni al primo ritiro estivo da professionista a Pejo dopo che già aveva esordito in A con Walter Zenga in panchina. L’anno successivo giocò trenta partite nella massima serie mostrando, oltre al talento, una personalità disarmante vista l’età, soprattutto nel modo in cui si faceva scivolare addosso gli errori.

L’addio sofferto

Dopo Nicolò Barella, ecco, dunque, un altro gioiellino sardo nato e cresciuto in casa. Capitan Futuro per molti, anche se guadagnava il minimo sindacale e - paradossalmente - il primo vero contratto l’ha firmato a pochi giorni dall’addio. Fosse stato per lui, non avrebbe mai lasciato il Cagliari e la sua terra (è legato morbosamente alla Sardegna e alle sue tradizioni). Sacrificato sull’altare dalla società per far cassa dopo la retrocessione e oggi quei 5 milioni incassati dal Monza stonano, non solo perché ora vale almeno il doppio. In Brianza, dove ha scelto anche di vivere insieme alla moglie Sara, cagliaritana (molti compagni preferiscono, invece, tornare a Milano dopo gli allenamenti), Carboni si è rivelato grande tra i grandi. Il blasone della concorrenza lo ha costretto a partire dalla panchina all’inizio del torneo, si è preso poi sul campo il posto da titolare sino al gol alla Roma col quale ha battuto l’ultimo tabù. Dopodomani proverà a battere il Cagliari. Anche se per lui il Cagliari non sarà mai un avversario.

RIPRODUZIONE RISERVATA