La partita dei ragazzi difficili 

Individuale, come la boxe, a coppie, come nel padel, o in squadra come nel basket e nel calcio a sette. C’è una disciplina per ogni ragazzo o ragazza che vuole sfruttare l'opportunità per superare i propri limiti, imparare a rispettare le regole e apprezzare il valore del lavoro che fa crescere. Come spiega Daniela Pirastu, direttore dei servizi minorili della giustizia di Sassari: «Ogni anno abbiamo 800-900 segnalazioni di ragazzi tra i 14 e 25 anni, ma per una parte di questi si tratta di reati leggeri: furti, ingiurie e minacce. Lo sport è un'occasione che meritano per vivere una vita diversa da quello che è stato prima».

Al via “Oltre lo sport”, il progetto di inclusione sociale e pratica sportiva, finanziato dal bando Sport di Tutti Carceri - Ente Erogatore Sport e salute. La durata è di 18 mesi. L'iniziativa dell’Asd Thiareb, società sportiva dilettantistica, ha trovato la pronta accoglienza del Centro di Giustizia minorile della Sardegna e la collaborazione delle società Sporting Padel Sassari Asd, A tutto Padel Asd e Asd Boxing Team Erittu che metteranno a disposizione impianti e istruttori qualificati, mentre la EduPè Cooperativa sociale Onlus fornirà educatori professionali. Il progetto coinvolge pure il Corso di Laurea in Servizi Sociali dell'università sassarese e l'Unicef.

Prime iscrizioni

Già tre ragazzi si sono iscritti al corso di boxe. Lavoreranno con l'ex pluricampione italiano ed europeo Tore Erittu, che chiusa l'attività agonistica si è dedicato proprio all'allenamento di giovani che vivono situazioni complesse. E racconta un aneddoto significativo: “Prima di formare campioni, dobbiamo formare uomini. Tempo fa è venuto da me un adolescente che non sapeva neppure le tabelline. Attraverso il lavoro è migliorato come persona e oggi è addirittura rappresentante di classe”.Negli sport di squadra ai ragazzi a carico del Centro di giustizia minorile di Sassari verranno integrati altri giovani. L'inclusione sociale attraverso lo sport.

