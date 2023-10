«La partita contro i tagli ormai è persa» 

I sindaci ci riprovano. Dopo il tentativo a vuoto di una settimana fa, domani nuova conferenza provinciale per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa 2024-2025. In teoria l’ultima, considerato che le proposte dei territori dovrebbero essere trasmesse alla Regione entro il 25 ottobre.Di fatto in provincia, dove le dirigenze da tagliare entro fine novembre sono quattro (due nel capoluogo), la discussione è in alto mare e le probabilità che siano gli uffici cagliaritani a stabilire quali, sulla base dei parametri ministeriali, sono altissime. Ieri il sindaco Massimiliano Sanna ha convocato le Unioni dei Comuni nell’estremo tentativo di elaborare una linea condivisa. Ma tra i dirigenti (che non hanno diritto di voto) i sentimenti dominanti sono due: la rassegnazione per un piano di dimensionamento dal quale non si può tornare indietro e la delusione per una politica poco attenta al mondo formativo.

Le accuse

«Pienamente condivisibile la proposta elaborata dall’Anci per l’adozione di una norma regionale sull’istruzione - osserva il preside del Liceo De Castro-Contini, Pino Tilocca - peccato sia arrivata solo tre giorni fa. L’amministrazione regionale ha dormito per sei mesi, bisognava pensare a una riorganizzazione, ora si possono solo tamponare i danni». «Stiamo solo perdendo tempo. Bene avremmo fatto ad elaborare una proposta che tenga conto delle esigenze territoriali, piuttosto che lasciare il compito ad un commissario - prosegue Franco Frongia, alla guida dell’Itis Othoca – I politici non decidono perché ci sono le elezioni e nessuno si sogna di scontentare l’elettorato. Bisogna avere il coraggio di essere impopolari. Io una mia idea ce l’ho, ma quando ho provato ad esprimerla ho suscitato il disappunto di qualcuno».

I ritardi

Anche Tiziana Laconi, dirigente dell’Istituto comprensivo 2, uno dei quattro a rischio, contesta le politiche sulla scuola. «La Sardegna è in ritardo su tutti gli obiettivi educativi, primeggia per abbandono scolastico, per le carenze nei risultati e nelle prove Invalsi. Salvaguardare l’attuale assetto scolastico è l’unica prospettiva di sviluppo». Preoccupazioni condivise da Giuseppina Loi, del Comprensivo Alagon. «Cancellare due autonomie in città significherebbe gestire 1.300 studenti - afferma - come si possono garantire percorsi didattici, progetti e rapporti con le famiglie? Il primo ciclo di istruzione merita più attenzione, di questo passo le scuole di quartiere sono destinate a scomparire».

