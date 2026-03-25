La partita col Sassuolo sarà aperta a tutti 

Anche i tifosi residenti in Sardegna potranno assistere a Sassuolo-Cagliari, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia alla ripresa del campionato, sabato 4 aprile alle 15. Stavolta nessuna restrizione, dunque, da parte dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive come, invece, era successo in occasione della trasferta di Pisa. I biglietti saranno in vendita sul circuito Vivaticket (online e nei punti vendita) dalle 16 di martedì prossimo fino alle 19 di venerdì 3 aprile.

Dal campo

Nuova seduta, intanto, ieri pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini. Hanno continuato a svolgere un lavoro personalizzato sia Borrelli che Liteta, e così - presumibilmente - sarà sino all’inizio della settimana prossima quando dovrebbero rientrare entrambi in gruppo e puntare, nel caso, a una convocazione per la partita con il Sassuolo. Aspetta il via libera dallo staff medico per iniziare a forzare sul campo, invece, Belotti. Chiaramente out Felici e idrissi. quest’ultimo reduce dall’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che si è svolto l’altro ieri a Bologna. Per i due esterni la stagione è già finita. Sta bene ma il 4 aprile a Reggio Emilia non ci sarà comunque Dossena, squalificato.

I nazionali

Assenti giustificati ieri ad Asseminello i cinque rossoblù impegnati con le rispettive Nazionali: Palestra e Caprile con l’Italia, Kiliçsoy con la Turchia, Obert con la Slovacchia e Sulemana con il Ghana. Per tutti gli altri a disposizione di Pisacane oggi è in programma una seduta mattutina ad Asseminello.

Augello a Radiolina

E come ogni giovedì, appuntamento oggi con il “Cagliari in diretta”, la trasmissione condotta da Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu in onda dalle 18.30 alle 19 in FM su Radiolina, in tv su Videolina e in streaming sui canali web e Facebook di Radiolina e Unionesarda.it. L’ospite di oggi sarà l’ex rossoblù Tommaso Augello, passato la scorsa estate al Palermo dopo due stagioni da protagonista sulla fascia sinistra.

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