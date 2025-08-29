VaiOnline
La testimonianza.
30 agosto 2025 alle 00:20

La partita a carte e il ritorno a casa: «Era tranquillo»   

Probabilmente è stato l’ultimo a vedere vivo Luigi Gulisano. La mattina del 4 dicembre, verso le 8,30, il 79enne è passato a prendere, come faceva spesso, un amico a Sant’Elia per andare a giocare a carte in un circolo nel rione. «Quella mattina», ha riferito il testimone agli inquirenti, «abbiamo preso il caffè e siamo andati al circolo. Luigi stava bene ed era tranquillo». Non ha notato ferite o segni sul corpo dell’amico. Attorno alle 12, Gulisano ha riaccompagnato l’amico al bar ed è tornato a casa. Il testimone ha riferito di averlo chiamato al telefono nel pomeriggio, verso le 16, non avendolo visto arrivare al bar. L’amico il giorno dopo ha provato ancora a contattare Gulisano, iniziando a preoccuparsi. Poi è arrivata la notizia del ritrovamento dei corpi senza vita dei due coniugi. Una testimonianza importante perché stabilisce che Gulisano prima delle 12 del 4 dicembre era vivo: il ritorno a casa coinciderebbe con l’orario dell’aggressione e poi della morte.

Pesa, nell’inchiesta che ha portato all’arresto di Claudio Gulisano, anche la testimonianza di una vicina della coppia che ha visto il figlio minore dei due il 5 dicembre, di mattina, nel palazzo dei genitori. Claudio Gulisano aveva riferito di non essere andato in via Ghibli durante tutta la giornata fino al tragico ritrovamento in serata. (m. v.)

