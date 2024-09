La parrocchia saluta don Luca 

La comunità di Pabillonis ha salutato, domenica sera, il parroco don Luca Pittau, trasferito a Gonnosfanadiga dopo nove anni di servizio in paese, come parte del consueto avvicendamento deciso dalla diocesi. Una folla di fedeli ha riempito la chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Neve e don Luca, nel suo discorso di congedo, ha espresso profonda gratitudine per gli anni trascorsi insieme alla comunità.

Sull’altare, il sindaco Riccardo Sanna ha preso la parola: «In questi nove anni a Pabillonis, don Luca ha dedicato gran parte della sua vita religiosa al nostro paese essendo stato ordinato solo dieci anni fa. L’amministrazione lo ringrazia per il lavoro svolto e per aver saputo toccare le vite di molte persone, con l’augurio di continuare a farlo anche nella nuova sede e con la speranza che questo sia solo un arrivederci, visto che eserciterà non lontano da qui e ci saranno altre occasioni per rivederci». Anche Paola Usai, a nome del coro e della comunità parrocchiale, ha espresso il proprio ringraziamento. La serata si è conclusa con un rinfresco nel salone parrocchiale, dove don Luca è stato calorosamente accolto dai fedeli. Per questa settimana la parrocchia sarà presidiata da don Marco Statzu, parroco di Sa Zeppara, mentre il 15 il paese accoglierà don Fidele, alle 18. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA