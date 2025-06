La parrocchia rende omaggio a don Tagliaferri 

Grande festa per il fondatore della parrocchia di Santo Stefano don Tonio Tagliaferri che tocca il traguardo del 66esimo anniversario di ordinazione. Per celebrarlo nel migliore dei modi domenica alle 10,30 ci sarà la messa di ringraziamento. Don Tonio da qualche anno è andato in pensione, sostituito da don Giulio Madeddu e i suoi problemi di salute lo costringono spesso a casa.

Questa volta però dovrebbe essere insieme a tutti i suoi parrocchiani per celebrare la ricorrenza. Nato a Villasalto nel1932 don Tonio era stato ordinato sacerdote nella cattedrale di Cagliari dall’arcivescovo Paolo Botto il 29 giugno 1959. Il parroco, con la passione per il giornalismo e la fotografia, nel 1967 aveva fondato la parrocchia di Santo Stefano.Nel quartiere, dove gli era stato affidato l’incarico di fondare una chiesa, c’erano poche case e poi soltanto campagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA