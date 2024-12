La parrocchia più giovane prepara la festa 

La comunità di san Giovanni Battista de La Salle si prepara a festeggiare il ventennale della chiesa più giovane di Monserrato.

L'11 dicembre, infatti, saranno trascorsi vent’anni esatti da quando, nel 2004, monsignor Giuseppe Mani consacrò la nuova chiesa nel quartiere Paluna. Per ricordare e omaggiare l’anniversario, il prossimo mercoledì sarà celebrata da don Claudio Pireddu una messa solenne, con inizio alle 18. Sempre in chiesa, alle 20.15, andrà in scena anche il concerto del gruppo gospel cagliaritano “Black Soul”, che arriverà a Monserrato per una tappa del tour natalizio “Heaven on Earth”. La posa della prima pietra della nuova chiesa era arrivata nel novembre del 2002, ma la parrocchia si costituì molto prima: i fedeli si riunivano già dal 1985, dapprima in uno scantinato di via Venanzio e successivamente in un capannone dove la comunità trascorse 12 anni di vita parrocchiale.

