La parrocchia in festa per i 70 anni 

Festa grande in via Toti per i 70 anni della parrocchia di San Giuseppe. Le celebrazioni, cominciate a fine novembre, proseguiranno fino a gennaio. Correva l'anno 1954, quando la signora Regina Cogoni donò alla comunità il terreno che ospita l’attuale chiesa. Il 1° ottobre l’allora arcivescovo Paolo Botto emise il decreto di erezione canonica della parrocchia con il titolo di “San Giuseppe”. Il primo parroco, indimenticabile, fu don Salvatore Casu, alla cui memoria sarà dedicata una serata speciale il 26 dicembre, dalle 18. Tra i tanti eventi previsti (programma completo su sangiuseppepirri.net) anche un incontro, questo giovedì alle 17,30, con il condirettore di Famiglia Cristiana, Luciano Regolo.

L’anniversario

Il 26 dicembre 1954 la parrocchia iniziò ufficialmente ad operare. «La chiesa non c’era ancora, per cui vennero utilizzate tre stanze messe a disposizione dalla famiglia Solla». A ricordare le origini è l'associazione culturale “Pirri: Antiche storie del mio paese”. «Le pareti divisorie furono demolite e vennero sistemati un altarino, una fonte battesimale ed una minuscola sacrestia». Alla cerimonia prese parte tutta la popolazione. «Nel '55 la signora Gaetana Vitale donò i fondi per il salone parrocchiale e in seguito contribuì all'installazione dell'organo a canne». Il 12 gennaio 1958 monsignor Botto pose la prima pietra e il 29 gennaio 1966 fu celebrata la prima messa in chiesa. Un anno prima era stato nominato viceparroco don Giuseppe Cogoni. In precedenza erano venuti ad aiutare diversi sacerdoti, tra cui don Salvatore Zara. Nel '71 il fondatore don Casu venne trasferito a Sant'Eulalia e arrivò don Paolo Pinna, poi stroncato da un malore in canonica nel '78. Al suo posto don Antonio Pittau. Sorsero i campi sportivi, nacque l'Azione Cattolica Ragazzi. L’attività proseguì con don Tarcisio Pili e vennero inaugurati i gruppi ACI e AGESCI. Senza dimenticare i cori, altra attività storica.

Diecimila parrocchiani

«In pochi lo sanno, ma anch’io ho appena compiuto 70 anni», rivela don Roberto Atzori, parroco dal 2005. Ordinato sacerdote nel 1982, è stato a Burcei e a Guasila, ha fondato L'Aquilone ed è stato anche cappellano del carcere minorile. «La parrocchia si estende fino a Monserrato», spiega, «in origine c'era solo campagna, poi Barracca Manna si è trasformata da zona abusiva a quartiere di lusso». I parrocchiani sono diecimila. «Tanti i problemi, in primis la povertà in crescita, specialmente a Santa Teresa. Noi arriviamo dove possiamo, ma la pandemia ha lasciato strascichi pesanti. Le presenze in oratorio sono calate del 30%, idem quelle a messa». Non si fa più neanche la celebre Infiorata di giugno. «Fondamentale la presenza della Misericordia e dell'associazione Beta. Stiamo ripristinando i cori di bambini e adulti». In fase di ultimazione la ristrutturazione del salone e delle aule. «Grazie a fondi regionali, metteremo in sicurezza anche la chiesa. Ogni volta che piove, infatti, si allaga sempre tutto».

