La parrocchia di Santo Stefano si rifà il look per i primi 60 anni 

La chiesa di Santo Stefano si prepara ad importanti lavori per migliorare l’accessibilità e farsi bella in occasione del sessantesimo anniversario di fondazione. I primi lavori, che sono stati finanziati con un contributo pubblico di 250mila euro, riguarderanno la sostituzione della vetrata che sta sopra il presbiterio e l’impermeabilizzazione del solaio della chiesa, fondamentale per proteggere la struttura dalle infiltrazioni. Questo primo step si attuerà tra la primavera e l’estate.

A questi si aggiungono interventi per circa 30mila euro a carico della parrocchia, necessari per garantire la stabilità dell’edificio e prevenire danni futuri che comprendono il ripristino del calcestruzzo deteriorato e il trattamento dei ferri, la correzione delle pendenze e la rimozione della terra dai pendii esterni. È prevista anche la sostituzione degli impianti elettrici e di illuminazione e la tinteggiatura interna. La parrocchia ha messo in atto un piano per poter completare tutti i lavori entro il 2027, in tempo per i festeggiamenti del 60esimo anniversario e che prevedono rampe e passaggi dedicati per i disabili e la sistemazione di nuovi banchi.

«L’obiettivo» ha spiegato il parroco don Giulio Madeddu, «è quello di preservare e valorizzare uno spazio che non è solo un luogo di culto, ma anche un punto di riferimento per l’intera comunità. Un intervento che guarda al futuro, con la consapevolezza che ogni contributo, grande o piccolo, è un passo in più verso una chiesa più sicura, bella e accogliente».

