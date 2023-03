La parrocchia di San Giuseppe lavoratore dispone di un defibrillatore per le emergenze  

La parrocchia di San Giuseppe Lavoratore è la prima, in tutta l’Arcidiocesi, ad avere un defibrillatore. «Un fatto di cronaca ha scosso la mente e il cuore del parroco don Tonino Zedda che ha voluto, con lo spirito profetico e il coraggio che lo contraddistinguono, acquistare un defibrillatore e promuovere un corso per operatori in parrocchia» si legge in una nota. In Italia ogni anno, sono circa 60.000 le persone che muoiono per arresto cardiaco, le possibilità di salvezza dipendono dai tempi di intervento. Il parroco, col supporto del Consiglio parrocchiale degli affari economici, ha acquistato il defibrillatore, con la Croce Rossa è stato organizzato un corso di formazione per genitori, catechisti, animatori scout della parrocchia, che hanno poi conseguito il diploma per l’uso del defibrillatore. (m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA