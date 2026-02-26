VaiOnline
Tortolì.
27 febbraio 2026 alle 00:40

La parrocchia di San Giuseppe celebra i primi quarant’anni 

A metà anni Ottanta, don Mario Mereu, all’epoca parroco di Sant’Andrea, chiese al vescovo l’istituzione di una nuova parrocchia a Monte Attu. Il sacerdote di Lotzorai, scomparso nel 2015, era un visionario e capiva che quella zona di Tortolì avrebbe beneficiato di una forte espansione demografica. Il monsignore, Antioco Piseddu, accolse la richiesta, inaugurando la nuova chiesa (intitolata a San Giuseppe) il 7 dicembre 1986. Quarant’anni di fede condivisa, di incontri, di preghiera e di servizio. Quarant’anni di volti, storie, sacrifici e speranze. Cinque i parroci che si sono succeduti: il primo è stato don Piero Crobeddu al quale, dopo la nomina a vicario diocesano, era subentrato don Giovanni Delussu, poi ancora don Mariano Solinas (supportato dal vice, don Evangelista Tolu), don Giuliano Pilia, fino agli attuali don Battista Mura e, in veste di collaboratore, don Claudio Razafindralongo. Per celebrare l’anniversario verranno organizzati momenti di festa, riflessione e preghiera che coinvolgeranno tutta la comunità.

Intanto, mercoledì scorso, il primo parroco di San Giuseppe, don Piero Crobeddu, ha compiuto 80 anni e la sua attuale sede missionaria, Sant’Andrea, comunità religiosa più popolosa di Tortolì, ha celebrato la ricorrenza con una festa in oratorio, attraverso l’organizzazione curata da comitati, collaboratori e associazioni. In rappresentanza del Comune era presente la vicesindaca Irene Murru.

