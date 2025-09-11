VaiOnline
Carbonia.
12 settembre 2025 alle 00:13

La parrocchia a caccia di soldi 

Servono 2,5 milioni di euro per l’ospizio, l’oratorio e gli impianti sportivi 

La chiesa dedicata alla Beata Vergine Addolorata si appresta a cambiare il suo aspetto. Ancora non ci sono i soldi (servono 2,5 milioni di euro) ma la volontà di trasformare una delle strutture parrocchiali più popolose e povere della città è fortissima. I progetti sono tanti: la casa canonica da trasformare in un centro di accoglienza per sacerdoti anziani, il campo da calcio in un campo polivalente con tribune coperte per 200 persone e spogliatoi a norma, un punto ristoro dove oggi c’è il vecchio campo da basket, parco giochi per bambini e campo di bocce per anziani, una piazza dove oggi c’è il parcheggio della chiesa, la ristrutturazione integrale dell’oratorio con un ascensore che collega i due piani.

Incontro in chiesa

Questi alcuni dei progetti presentati dal collaboratore parrocchiale e componente del consiglio pastorale Ignazio Espa durante una riunione nella chiesa di Rosmarino alla presenza, oltre che dei fedeli, del parroco don Antonio Carta, del sindaco Pietro Morittu, del dirigente del comune Mario Mammarella, monsignor Carlo Cani direttore dell’ufficio beni culturali della diocesi di Iglesias. La realizzazione non sarà semplice e non avverrà dall’oggi al domani e ancora bisogna reperire i fondi necessari. Lo stesso Ignazio Espa ha ricordato che «secondo un computo metrico redatto da un ingegnere circa un anno fa il costo dei valori si attesta sopra i due milioni e mezzo di euro».

Il parroco

Don Antonio Carta è convinto che sia «l’inizio di un percorso con obiettivi misurabili e raggiungibili. C’è bisogno di tempo per trovare i giusti canali di finanziamento ma le strutture dopo 70 anni dalla loro nascita, in una società in cambiamento hanno bisogno di essere ripensate». L’amministrazione comunale non si tira indietro, nella certezza che le intenzioni della comunità parrocchiale rientrano in un più ampio quadro di valorizzazione dell’intera area di Rosmarino. L’ingegner Mamarella ha dapprima spiegato «i numerosi lavori che il comune sta ponendo in essere per la riqualificazione dell’intero quartiere con progetti per complessivi 16,5 milioni di euro di cui 5,8 già finanziati» mentre il sindaco Pietro Morittu ha ribadito che «l’amministrazione è pronta ad entrare in partenariato con la parrocchia per reperire i fondi».

La diocesi

Anche la diocesi è pronta a giocare la sua parte per realizzare i progetti. Il vescovo di Iglesias monsignor Mario Farci in una lettera inviata al parroco scrive: «Sogno che questi nuovi spazi divengano luogo di incontro, crescita e comunione», mentre don Carlo Cani riprendendo le parole del cardinale Carlo Maria Martini ha ricordato che «i sogni vanno trasformati in realtà e che la Curia nei limiti delle sue possibilità sosterrà la realizzazione dei progetti»

