La pareggite della Torres 

Torres 1

Bra 1

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Zambataro, Antonelli, Nunziatini; Sala, Giorico (16’ st Brentan), Mastinu (22’ st Zecca), Liviero; Di Stefano (16’ st Masala), Lunghi (38’ st Bonin); Musso (38’ st Diakite). In panchina Marano, Petriccione, Fabriani, Biagetti, Dumani, Zanandrea, Carboni, Frau, Idda. Allenatore Greco.

Bra (3-5-2) : Renzetti; De Santis, Fiordaliso, Sgarzella; Maressa (43’ st Capac), Campedelli, Brambilla, Armstrong (22’ st Akammadu), Rottensteiner; Baldini (22’ st Tuzza), Sinani. In panchina Franzini, Minaj Rabuffi, Leoncini. Allenatore Nisticò.

Arbitro : Deborah Bianchi di Prato.

Reti : pt 2’ Sinani, 36’ Sala.

Note : ammoniti Giorico, Lunghi, Sala, De Santis. Spettatori 2.344 (8 ospiti).

SASSARI. La fortuna non è cieca: semplicemente, resta sempre a favore del Bra. Finisce 1-1 in un “Vanni Sanna” inzuppato dalla pioggia. Alla Torres poco si può rimproverare, se non per il gol che si “mangia” Lunghi nel secondo tempo servito solo davanti al portiere. E quando non ci arrivava Renzetti ci hanno pensato i difensori.

Due i salvataggi sulla linea: clamoroso quello del capitano De Santis nel recupero sul secondo tiro di Bonin dopo la respinta del portiere. Davvero un peccato, che fa il paio con la gara d’andata quando ai rossoblù era stato negato un rigore clamoroso. Così resta durissimo il cammino verso la salvezza diretta.

Primo tempo

Formazione con qualche novità: il jolly Zambataro fa il braccetto destro in difesa, Sala torna sulla fascia destra mentre a sinistra c’è Liviero (prima gara da titolare), Mastinu è in mezzo insieme a Giorico, Di Stefano e Lunghi sono alle spalle del centravanti Musso.

Campo pesantissimo con rimbalzi imprevedibili, e sono proprio un rimpallo e un rimbalzo storto a favorire il Bra al 2’ su ripartenza con Sinani che si trova libero in area a destra, stoppa e angola la palla per il vantaggio. I piemontesi si chiudono, la squadra sassarese esagera nel possesso e con i passaggi orizzontali. Non è un caso se le due occasioni nascono dai traversoni: al 25’ Zambataro sulla destra effettua un tiro-cross che viene deviato e si adagia sulla rete sopra la traversa. Al 36’ Nunziatini dalla trequarti sinistra mette in mezzo, Sala scatta bene e sotto porta appoggia per il pareggio.

Secondo tempo

Al 51’ Giorico dentro per Musso che stoppa e gira ma il tiro è alto. Al 57’ punizione da sinistra di Mastinu e di testa Nunziatini sfiora il palo lontano. Al 63’ Masala conquista palla e in scivolata la fa arrivare a Lunghi che in mezzo all’area spara sul portiere. Al 78’ da sinistra tiro-cross a rientrare di Brentan: il portiere vola e mette in angolo. All’83’ punizione da oltre 25 metri di Sinani: Zaccagno vola e respinge. Al 91’ cross di Masala da destra, Sala dall’area piccola da solo calcia incredibilmente sulla traversa ma l’assistente aveva la bandierina alzata per il fuorigioco. Nel recupero Bonin riceve in area piccola e tira ma il portiere respinge, riprende e calcia bene ma sulla linea salva De Santis.

RIPRODUZIONE RISERVATA