La panetteria, un sogno al buio 

Sono rientrati in Sardegna con il desiderio di aprire una panetteria-rosticceria. Ma Alberto Murgia e la moglie Antonella Ambrosio mai avrebbero pensato di doversi scontrare con la burocrazia più asfissiante per riuscire ad avviare l’attività commerciale al civico 17 di via Roma, zona centrale di Loceri. Hanno acquistato tutti gli arredi necessari, compresi due forni che per il cui funzionamento sono richiesti 38 chilowatt. Ma per metterli in moto serve la corrente che però non c’è. Non proprio un dettaglio. Da ottobre scorso attendono che E-Distribuzione installi il contatore. A distanza di quattro mesi la coppia di imprenditori resta ancora in attesa che i tecnici del colosso dell’energia intervengano per realizzare il nuovo impianto.

La vicenda

Alberto Murgia e Antonella Ambrosio hanno lavorato per sette anni nello stesso settore a Pietraporzio, in provincia di Cuneo. «Un paesino che d’inverno contava 35 anime», racconta la donna. «Poi mio marito, originario di Loceri, ha espresso il desiderio di rientrare in Ogliastra». Carichi d’entusiasmo per la nuova avventura professionale, i coniugi hanno intrapreso l’iter per acquisire le autorizzazioni. I tecnici di E-Distribuzione hanno effettuato il primo sopralluogo il 9 ottobre, sedici giorni dopo la coppia ha effettuato il bonifico con l’importo dovuto per il servizio da erogare. Il 15 novembre sono terminati i lavori strutturali della panetteria, ma è proprio in quel momento che è subentrata la burocrazia lumaca. I coniugi hanno chiesto lumi al Comune che ha confermato di aver rilasciato i nulla osta necessari, poi nello scenario è comparsa l’Anas, coinvolta per l’autorizzazione al taglio stradale, che ha condotto un sopralluogo il 29 gennaio.

La società

E-Distribuzione offre la spiegazione ai ritardi: «Abbiamo verificato che si tratta di un allaccio complesso che richiede tempi autorizzativi più lunghi rispetto a un allaccio semplice, per cui a valle delle autorizzazioni avute dal Comune si è accertata la necessità di un attraversamento stradale in linea interrata che interessa la statale 390. Siamo in contatto con l’Anas che accelererà quanto più possibile i tempi di autorizzazione e, nello scusarci per il ritardo, segnaliamo che abbiamo già provveduto ad affidare i lavori necessari all’allaccio a una nostra impresa fiduciaria, che li concluderà al più tardi entro aprile».

