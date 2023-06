La “Pandemia” secondo Marco Navone 

Tre anni fa, di questi tempi, l’Italia usciva dal primo lockdown decretato dal Governo Conte “bis” per arginare la pandemia del Covid-19. Due mesi di confinamento e rapporti interpersonali e attività ridotte al minimo indispensabile che hanno lasciato il segno. E che Marco Navone documenta in “Pandemia”. La mostra fotografica ospitata dalla Società dello stucco, in via Cavour a Olbia, nel marzo 2021, nell’ambito della rassegna Storie di un attimo, è diventata successivamente un libro integrando le immagini del lockdown con la campagna di vaccinazione, partita nel dicembre 2020. Una quarantina di foto scattate in giro per Olbia da Navone con la pellicola tradizionale, e stampate in camera oscura da Andrea Mignogna, che nella raccolta impaginata e curata graficamente da Giacomo Altamira si suddividono in due parti: il lockdown, raccontato attraverso le immagini in bianco e nero, e la vaccinazione, con foto a colori.

Colori, bianco e nero

«Parafrasando Wim Wenders, la vita è a colori, ma in bianco e nero è più reale», spiega Navone, patron del Festival del cinema di Tavolara, presidente dell’associazione culturale Argonauti e, non ultimo, professore di Italiano e Storia all’Istituto Deffenu di Olbia. «L’idea della mostra era quella di testimoniare il periodo più difficile in bianco e nero e il ritorno alla vita e alla libertà a colori», aggiunge dunque Navone. Che nella prefazione al libro esordisce con un episodio capitato a scuola, di una ragazza disperata alla notizia della diffusione del Covid in Cina, prima che il virus dilagasse anche in Italia e nel resto del mondo, e chiude con la sua esperienza personale. Dal lockdown alle considerazioni finali su quello che Navone definisce un «incredibile accadimento».

Eccezionalità

«Un’eccezionalità che, dopo lo choc iniziale, mi ha spinto a voler immortalare il momento», sottolinea l’insegnante, fotografo e scrittore gallurese. «La pellicola fotografica mi sembrava lo strumento più adatto, perché la fotografia è un mezzo riflessivo, così ho iniziato a girare per i luoghi più rappresentativi». Piazze e strade deserte, supermercati ad accesso contingentato e clienti e personale con guanti e mascherine. Code con distanziamento obbligatorio all’ufficio postale e il contrasto tra la vita, messa in stand by dall’isolamento, e la natura. Che faceva il suo corso.