La panchina danneggiata rischia di crollare: a rischio chi si siede per ammirare il panorama  

Potrebbe rappresentare un rischio per chi si accomoda a guardare il panorama, la panchina sbilenca del lungomare Calamosca, una delle poche rimaste ancora “in piedi” dopo i ripetuti raid dei vandali. Quella al suo fianco era stata abbattuta recentemente da un’auto durante una manovra in retromarcia, come testimoniavano i resti di un paraurti e di un fanalino posteriore sparsi per terra e poi rimossi dagli addetti alle pulizie della strada panoramica che porta allo stabilimento-ristorante La Paillote. Alle altre due ci avevano pensato direttamente i vandali a distruggerle. (a. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA