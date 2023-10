La panchina con l’amore in versi 

“Ti amo oh tu immenso mio paese” è l’inizio della poesia incisa sulla panchina del parco di San Platano, che Brice Grudina, giovane italo-francese ma residente a Villaspeciosa dall’età di quattro anni, ha voluto dedicare al suo amato paese. I versi sono stati incisi sulla nuova panca di marmo, che arreda il parco con la chiesetta di San Platano, suscitando una grande emozione tra i concittadini che condividono il suo sentimento. In tanti hanno desiderato ritrarsi sulla panchina, tra questi una coppia di novelli sposi, che ha scelto il romantico luogo per le foto di rito dell’album dei ricordi. Anche una donna assieme all’anziana madre, per suggellare il profondo amore madre-figlia. Poi artisti e personaggi noti, come Manu Invisible, autore di alcune importanti e brillanti pitture murali realizzate nel paese. L’elenco delle persone che hanno scattato un selfie, su quella che è stata battezzata la “Panchina dell’amore”, è lungo, tanto da eleggerla come tappa obbligata per la foto ricordo nel paese.

L’idea

Tutto è nato dal sindaco Gianluca Melis che, durante il recente rinnovo dell’arredo urbano, ha pensato di impreziosire la panca con dei versi del suo compaesano: «Durante la pandemia, chiesi a Brice di scrivere una poesia per il paese, per condividerla con i concittadini in quel momento difficile. Ho ripensato a lui per impreziosire la panchina posta davanti alla chiesa simbolo del paese, perciò è divenuta la “panchina dell’amore”». Brice, insegnante e traduttore trentatreenne, con una grande passione per il componimento in versi, accetta ben volentieri: «Il mio interesse per la poesia è nato solo quattro anni fa, in realtà, da ragazzo la detestavo, tant’è che nelle superiori sono stato rimandato in italiano perché non volevo studiare le poesie di Montale – ricorda – La passione nasce durante gli studi universitari, un mio ex docente di letteratura francese è riuscito a farmi appassionare allo stile dei “poeti maledetti”». Brice rimane affascinato, e approfondisce lo studio della poesia: «Così ho iniziato a scrivere, pubblicando i miei primi versi, su consiglio di mia madre, nella sezione dedicata di un settimanale nazionale».

La scintilla

È quella che accende la fiamma artistica del giovane, che vanta la pubblicazione di quattro raccolte, riconoscimenti e prestigiosi premi nei concorsi letterari nazionali ed esteri, la collaborazione con diverse case editrici e pubblicazioni su importanti giornali e quotidiani. È un profondo amore, spontaneo e disinteressato, quello che Brice prova per la poesia, un sentimento, ora, inciso anche nel marmo.

