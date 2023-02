La panchina bianca per i morti sul lavoro 

Una panchina bianca in ricordo delle tante vittime sul lavoro, e simbolo di una tragedia che oltre quarant’anni fa sconvolse la città. L’inaugurazione è in programma per oggi - alle 11 - nella piazza Spolitu Fracasso di viale Colombo, ma i preparativi sono iniziati già venerdì mattina con la tinteggiatura della panchina.

Al lavoro, con pennello e vernice, alcuni consiglieri comunali insieme ai rappresentanti dell’Anmi di Quartu, l’associazione nazionale marinai d’Italia. Con loro anche la presidente del parlamentino di via Porcu Rita Murgioni, che da settimane sta organizzando l’iniziativa con tanto di cerimonia ufficiale fissata per il 28 febbraio. «La panchina sarà dedicata a tutte quelle persone che hanno sacrificato la loro vita mentre lavoravano, le cosiddette morti bianche», racconta Murgioni. «Abbiamo scelto questa piazza perché proprio qui nel febbraio del 1976 morirono due agenti di pubblica sicurezza, dopo un inseguimento per rapina concluso con un grave incidente». Un fatto di cronaca che risale a 47 anni fa: i due giovani poliziotti erano Francesco Fracasso e Pietro Spolitu - originario di Berchidda - 30 e 24 anni, uno morto sul colpo e l’altro dopo poche ore dallo schianto. «Due giovani vite spezzate mentre svolgevano il proprio dovere», ricorda Murgioni. Questa mattina, alla cerimonia organizzata nella piazza di viale Colombo, ci saranno autorità civili, religiose, i rappresentati della Questura di Cagliari e dell’Anmil. E la sorella dell’agente di Berchidda, Maria Teresa Spolitu, che insieme a figli e nipoti ricorderà il fratello scomparso in quel tragico incidente.

