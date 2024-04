La Pan Alfieri stende anche la capolista 

Nulla sembra fermare la Pan Alfieri Cagliari, anche la capolista Terracina è finita al tappeto. Vincono anche Garibaldi e La Smeralda, mentre Palau vede da vicino la vittoria ma perde al tie break con la prima in classifica.

Serie B femminile

La Capo d’Orso Palau è stata sul punto si sbancare il taraflex di Concorezzo, ma la Centemero, dominatrice del girone A, si è salvata vincendo al tie break, 3-2. Le ragazze di Guidarini, in vantaggio 2-0 hanno perso il terzo set 26-24, cedendo di misura nei successivi.

In casa Alfieri con la sesta vittoria consecutiva i playoff di B2 sono vicini. Terracina è sconfitta 3-0, il secondo posto è consolidato. Settantacinque minuti, tanti sono bastati per rimandare negli spogliatoi le laziali dopo una partita dominata dal primo sino all’ultimo punto di Morgia.

Nelle parti alte della classifica si riaffaccia il Garibaldi la Maddalena che ha battuto il Volleyrò Roma 3-0. Primi due set sofferti, il terzo fila via liscio. Vince in trasferta La Smeralda Ossi che ha battuto il Frosinone 3-1. Decisivo il primo set (26-24), e il finale in crescendo.

Ha lottato l’Audax Quartucciu battuto dal Roma 7 Volley 3-2. Sotto 2-0 ha rimontato cedendo al tie break 15-10.

Serie B maschile

A Bovezzo la Stella Azzurra Sestu ha perso con il Valtrompia 3-0. Con lo stesso punteggio il Borore è stato sconfitto a Limbiate.

