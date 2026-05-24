La pan alfieri è salva applaude alessia orro 

La Pan Alfieri Cagliari è salva, resta in serie B1 femminile di volley, insieme a Capo d’Orso Palau e Phi Volley La Maddalena, neopromossa dalla B2.

Nel ritorno dei playout ha battuto 3-0 il Novara (25-20, 25-13, 25-20), partiva dal 3-2 dell’andata in Piemonte. Una superiorità schiacciante, nessun calo di concentrazione nemmeno quando, nel terzo set, Novara ha messo la testa avanti (10-8), ripresa e sorpassata da due muri di Letizia Anello e Ciavattini. Sono stati gli unici momenti di incertezza, quando Novara non aveva più nulla da perdere dopo un secondo set fuori dalla partita, iniziato con quattro aces di Gulino. Tornata in vantaggio nel terzo, la Pan Alfieri ha navigato verso la vittoria sino ai due punti finali di Tesanovic. Ed è iniziata la festa.

Il presidente Roberto Capra ringrazia i tifosi accorsi al Pala Beatrice di Quartucciu, il coach Andrea Loi evidenzia la solidità della sua squadra nelle partite decisive con il Novara, tre di seguito. E la tifosa vip Alessia Orro ammette: «Un po' di sofferenza nel terzo set, quando è fisiologico un leggero calo, poi è andato tutto bene», abbracciando la sorella Sara, libero dell’Alfieri.

Sabato ultimo atto della finale della serie C maschile. Il Cus Cagliari ha battuto 3-0 la Time Out Olbia (25-21, 25-17, 25-16) nella “bella” giocata a Sa Duchessa ed è promosso in serie B. Una settimana prima anche la squadra femminile era stata promossa in B2.

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