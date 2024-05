La Pan Alfieri cerca la rimonta in Sicilia 

È uno dei tanti momenti della verità nella stagione della Pan Alfieri Cagliari. Oggi, alle 16,30, al Pala Cannizzaro di Caltanissetta garadue dei playoff della serie B2 femminile di volley. Si parte dalla vittoria dell’Albaverde, sabato al Pala Coni, per 3-2, quando ha rimontato due set di svantaggio e -9 nel quarto. La vincente va in finale dove troverà la perdente tra Modica (vittoriosa 3-1 in gara1) e Terracina in campo domani in Sicilia.

Se l’Alfieri gioca mantenendo la stessa concentrazione e la stessa grinta dei primi due set giocati sabato, trascinata da Moss (22 punti), Boso (20) e Morgia (18) la partita è ancora aperta, è nella piena condizione di ribaltare l’esito della sfida. Oggi la squadra di Andrea Loi paga il dispendio di energie di un campionato equilibrato, con dieci partite terminate al quinto set, mentre il girone calabro siciliano è stato meno incerto, con il dominio di Modica e Caltanissetta, che ha giocato due soli tie break nella regular season, e ha inoltre esonerato il coach Relato giovedì scorso.

Le cattive notizie per l’Alfieri arrivano dall’infermeria sempre più affollata, con il rischio che Loi debba fare i conti con acciacchi e infortuni. La finale non è così lontana, potrebbe ritrovare Terracina. E l’esito di quella sfida sarebbe tutto da scrivere.