La Palma, torna l’idea del ponte  

L’analisi più nitida la offre Italo Meloni, docente di Pianificazione dei trasporti all’Università: «L’Asse mediano facilita i collegamenti longitudinali ma non quelli trasversali». La strada a quattro corsie è una barriera che isola, come nei castelli medievali, il centro della città che è raggiungibile solo con alcuni malandati e pericolosi svincoli “ponti levatoi”. Le difficoltà maggiori, tra le tante, consistono nel collegare il quartiere La Palma e il Quartiere del Sole con Monte Mixi e San Benedetto, anche perché c’è da superare il “fossato” del canale di Mammarranca . Un problema per automobilisti e, soprattutto, per pedoni e ciclisti che devono raggiungere il parco di Molentargius. Già con l’ex sindaco Massimo Zedda si era parlato di varie soluzioni per collegare via Dei Salinieri con via Tramontana: rotatoria, sottopasso o sovrappasso. Ora la palla passa alla Giunta guidata da Paolo Truzzu.

Il sottoppasso

Virgilio Scanu è il presidente della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta). «Noi abbiamo portato la nostra proposta in tutti i tavoli, ma senza ottenere alcun risultato». Il progetto dell’associazione dei ciclisti prevedeva la realizzazione di una via ciclopedonale che bypassasse il canale di Terramaini e l’Asse mediano. «Per la precisione la nostra idea era relativa a un “attraversamento a giorno”. Con circa 300.000 euro si potrebbe “sollevare” di poco la quattro corsie e far passare sotto la pista ciclopedonale, che non avrebbe neanche necessità di illuminazione grazie a un punto luce centrale». Per la Fiab la pista sarebbe la vera porta d’ingresso al parco di Molentargius. E la rotatoria? «Nel 2013, avevamo già manifestato la totale contrarietà all’opera, sottolineando quanto fosse pericolosa. Infatti, la rotatoria, con due attraversamenti ciclo-pedonali a raso, avrebbe aumentato enormemente le possibilità di incidenti. Nulla si è fatto per i pedoni e i ciclisti che, evidentemente, non hanno pari diritti degli automobilisti di spostarsi in sicurezza e tranquillità».

Il sovrappasso

«Peccato». Professor Meloni ha combattuto mille battaglie in nome della mobilità sostenibile, questa volta dovrà alzare bandiera bianca? «Quello è un punto strategico dove si intersecano le ciclovia di Monserrato, attraverso la strada arginale, e i collegamenti con le piste di via Roma, che in futuro consentirà di arrivare a Elmas e all’aeroporto, e di via Della Pineta». Perché non si è mai fatto niente, è un problema di soldi? «No, attraverso le “Ciclovie della Sardegna” potrebbe essere coinvolta la Regione che finanzierebbe il progetto. Si parla tanto di mobilità ma sono solo discorsi di facciata. Tanti non ci credono ma non lo possono dire. Evidentemente non rientra nelle priorità dei politici».