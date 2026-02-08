La Palma schiacciasassi: ne fa sei e schianta la gialeto 

Gialeto 1

La Palma 6

Gialeto 1909 : Pilloni, Sciola, Onnis, Costorella, Lai, Fois (75’ Marongiu), Zucca, Asuni, Basciu (75’ Badda) Taris (62’ Pisu), D. Pinna. Allenatore Desogus.

La Palma : A. Mainas, Puddu, Bratzu (71’ Pili), M. Pinna, L. Piras (80’ Balletto), G. Mainas (46’ Ambu), M. Medda, Boi (80’ Melis), E. Piras (71’ Scalas), A. Medda, Farru. Allenatore Mocci.

Arbitro : Picciau di Cagliari.

Reti : 26’ E. Piras, 46’ e 55’ Boi, 53’ L. Piras, 76’ Asuni, 80’ A. Medda, 87’ Melis.

Un super La Palma non lascia scampo ad una Gialeto fortemente rimaneggiata e costretta a schierare tanti giovanissimi e qualche esordiente. I cagliaritani rafforzano la loro posizione al vertice mentre la squadra di Serramanna colleziona la sua seconda sconfitta consecutiva. Primo tempo equilibrato ma con il bomber Boi in stato di grazia: al 26’ Pilloni fa miracoli sul suo tiro dal limite e poi anche su quello di E. Piras ma non può nulla sul secondo tiro dello stesso Piras. Ancora Boi al 46’ ruba palla, salta un avversario e incrocia battendo Pilloni. Nella ripresa il divario si allarga: capitan L. Piras incorna il 3-0 su corner di A. Medda e 2’ dopo Boi sigla lo 0-4 assistito da Farru. Il gol della bandiera è di Asuni con un tiro dal limite ma il La Palma segna ancora con A. Medda e Melis. (s.f.)

