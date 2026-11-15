Capoterra 0

La Palma 0

Capoterra : Toro, S. Mattana, Cao, Chessa, Licciardi (73’ Murru), Falciani, Pisano, A. Mattana (81’ Tidu), Congiu (46’ Sanna), N. Mattana (87’ Garau), Pinna. Allenatore Piras.

La Palma : Grosso, Gurzeni, Pinna, Ruggiero, Wolhein (66’ Dincdemir), Virdis, M. Medda, Boi, Piras, A. Medda, Cardia. Allenatore Mocci.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Frena la capolista La Palma, bloccata da un Capoterra combattivo. Un punto prezioso per i biancorossi di Piras, che tengono testa alla prima della classe con una prova di carattere. Sono gli uomini di Mocci a dettare i ritmi e a rendersi pericolosi al 13’, quando Boi centra in pieno il palo. Poco dopo i biancoblù tornano a minacciare la porta di Toro sugli sviluppi di un corner. Il Capoterra non resta a guardare e risponde con due conclusioni insidiose di Licciardi e Pinna. Nella ripresa il copione non cambia: La Palma spinge alla ricerca del vantaggio e al 55’ è ancora il legno a negare il gol agli ospiti, stavolta con Ruggiero. Il Capoterra regge l'urto e prova a pungere in contropiede, sfiorando il colpaccio con Nicola Mattana. Finale incandescente: entrambe le squadre chiudono in dieci: espulsi Umberto Sanna per il Capoterra e Matteo Cardia per La Palma. (f.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA